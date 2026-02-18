El Gobierno recuerda la importancia de vacunar frente a la EHE y la lengua azul ante la llegada de la primavera

Archivo - Vacas - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Ganadería ha recordado la importancia de reforzar la vacunación frente a la Enfermedad Hemorrágica Epizoótica (EHE) y la lengua azul ante la llegada de la primavera, período en el que aumenta la actividad de los vectores transmisores.

En un comunicado, el Gobierno ha indicado que el calor es uno de los factores que favorece la proliferación de insectos, que son los vectores responsables de la transmisión de estas enfermedades, por lo que desde el departamento que dirige Maria Jesús Susinos se insiste en la conveniencia de planificar la vacunación como principal herramienta preventiva para proteger a la cabaña ganadera.

En este sentido, Susinos considera "aconsejable" que los ganaderos hagan coincidir la vacunación de sus animales con las campañas de saneamiento que, de manera obligatoria tienen que realizar, con la finalidad de optimizar tiempo y recursos.

En este sentido, la Consejería ha dispuesto la financiación necesaria para sufragar íntegramente tanto la compra como la aplicación de las vacunas frente a la EHE, así como frente a la lengua azul en los serotipos 4 y 8 en ganado bovino y el serotipo 3 en ganado ovino.

"El objetivo es que todo aquel ganadero que quiera vacunar de manera preventiva a sus animales pueda hacerlo y así minimizar el impacto sanitario y económico que estas enfermedades puedan ocasionar en las explotaciones de nuestra comunidad autónoma", ha explicado.

Desde Ganadería se recuerda que las medidas de bioseguridad y la vacunación son las más eficaces para reducir la gravedad clínica de los casos, evitar pérdidas productivas y limitar la propagación de los virus en el territorio.

Y como ejemplo, la consejera se ha remitido a los datos referentes a la EHE del año 2025, donde no hubo ningún animal positivo como consecuencia de la inmunización de la población bovina y de las medidas de bioseguridad implementadas por los ganaderos en sus explotaciones, ha afirmado.

Al hilo, ha recordado que frente a la Dermatosis Nodular Contagiosa (DNC), el Gobierno continúa en una situación "vigilante" y no cesa en su reivindicación al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación "para que nos autorice a vacunar, con el objetivo de aumentar el cordón sanitario, a pesar de que los positivos más cercanos continúan lejos de Cantabria".

MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD

Además de la vacunación, la Consejería ha incidido en la necesidad de mantener y reforzar las medidas de bioseguridad en las explotaciones, especialmente durante los periodos de mayor riesgo vectorial.

Entre las principales recomendaciones se encuentran la vigilancia diaria del estado sanitario de los animales; comunicación inmediata al veterinario ante la aparición de síntomas compatibles; aplicación de tratamientos prescritos por el veterinario de explotación, y uso de desinsectantes y repelentes autorizados para el ganado.

Asimismo, la desinsectación periódica de instalaciones y vehículos de transporte, y la reducción, en la medida de lo posible, de la exposición de los animales a los vectores en momentos de mayor actividad.

La información detallada sobre las campañas de vacunación y las medidas preventivas está disponible en la red de Oficinas Comarcales Agrarias, donde los ganaderos pueden recibir asesoramiento personalizado.

La consejera ha vuelto a insistir en "el llamamiento a la colaboración del sector para actuar con anticipación y responsabilidad" pues la prevención "es fundamental para garantizar la sanidad animal y la viabilidad de las explotaciones ganaderas de Cantabria".

ORDEN DE AYUDAS

La Consejería publicará en breve la convocatoria de la orden que permitirá a los ganaderos sufragar, de manera íntegra, tanto la adquisición, como la aplicación de las vacunas que asumieron entre el 1 de enero y 31 de diciembre del año 2025.

Además, y como novedad este año, la nueva orden de bases está abierta a incluir otras enfermedades emergentes que puedan ser susceptibles de vacunación. En el caso de que se agote el presupuesto previsto inicialmente en dicha convocatoria, se publicaría una nueva, con el objetivo de que ningún ganadero se quede sin la ayuda, ha afirmado la consejera, que ha precisado que esta nueva orden sufragará los gastos de las pruebas diagnósticas, vacunaciones y/o medidas sanitarias de todas aquellas enfermedades que se puedan presentar en el futuro.

El 11 de noviembre del pasado año se procedió al abono de 1,8 millones de euros a 900 ganaderos de Cantabria, cubriendo la totalidad de los gastos ocasionados por los costes de tratamiento, vacunación, aplicación de esta, desinfección y desinsectación de sus animales y sus instalaciones, además del pago de los animales muertos por la enfermedad.

"Mi compromiso como consejera es garantizar la estabilidad sanitaria de la cabaña ganadera cántabra, utilizando todas las herramientas a nuestro alcance, y la vacunación es la medida más efectiva para la consecución de la misma. Fue mi primer compromiso al llegar al cargo, y lo sigo manteniendo", ha afirmado Susinos.