El Gobierno refuerza la capacitación de sus agentes para investigar el origen de los incendios forestales

SANTANDER 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

El personal del operativo de prevención y lucha contra incendios forestales del Gobierno de Cantabria ha recibido en noviembre formación sobre la investigación de causas de incendios forestales.

Dirigido a los agentes del medio natural, ha permitido que 18 profesionales amplíen su capacitación en el método de evidencias físicas, clave para mejorar la inspección ocular en un incendio y determinar con mayor precisión su origen y causa.

Esta formación con 40 horas de duración se ha desarrollado en dos fases: una teórica, celebrada en el Instituto Cántabro de Administración Pública 'Rafael de la Sierra' (Villaescusa), y una práctica que se ha realizado en un incendio ocurrido en un monte de utilidad pública de Corvera de Toranzo.

En nota de prensa, la consejera de Desarrollo Rural, María Jesús Susinos, ha puesto en valor esta iniciativa y ha subrayado que la investigación de causas "es una herramienta fundamental para diseñar políticas preventivas eficaces y para esclarecer los hechos tanto en expedientes administrativos como en procedimientos penales". "Cuanto mejor formados estén nuestros agentes, Cantabria y ellos mismos estarán más y mejor protegidos", ha afirmado.

Asimismo, ha destacado el trabajo del personal del operativo, que afronta cada campaña con "un alto nivel" de exigencia técnica y compromiso.

"Nuestros agentes del medio natural desempeñan un papel esencial en la defensa de nuestros montes. Su capacidad para identificar el origen de un incendio no solo ayuda a prevenir nuevos siniestros, sino que contribuye a la persecución de las conductas delictivas que ponen en riesgo nuestro patrimonio natural", ha señalado.

La consejera ha incidido en que un total de 420 profesionales componen el operativo de prevención y lucha contra incendios de la Dirección General de Montes y Biodiversidad entre agentes del medio natural, bomberos forestales, técnicos de guardia y escuchas de emisoras.

Susinos ha reiterado que la formación continuará siendo una prioridad de su departamento y ha avanzado que se seguirán promoviendo acciones de especialización dirigidas al personal técnico y operativo.

Este curso está integrado en el Programa de Formación del operativo de incendios que ya ha formado a un total de 260 empleados públicos a través de siete cursos y 14 ediciones.

Además, durante el pasado mes de mayo, se ha llevado a cabo un simulacro de mesa junto al Servicio de Protección Civil para el estudio y análisis del operativo en el caso de simultaneidad de incendios forestales con índice de gravedad 2 y una jornada técnica sobre la Red de Emisoras Digitales de Cantabria, REMERCAN.