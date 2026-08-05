El Gobierno regional modernizará y renovará los cajeros automáticos en municipios en riesgo de despoblamiento

Archivo - La CNMC sugiere mejorar las ayudas para instalar cajeros en municipios rurales cántabros - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria, a través de la Consejería de Presidencia, modernizará y renovará los cajeros automáticos instalados en los municipios en riesgo de despoblamiento.

Con este objetivo, este miércoles se han publicado en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) las nuevas bases reguladoras de las subvenciones destinadas a incentivar y fomentar la prestación de servicios bancarios básicos en los municipios afectados por riesgo de despoblamiento, mediante la instalación, puesta en funcionamiento, mantenimiento y explotación de cajeros automáticos.

Según ha explicado la consejera de Presidencia, Isabel Urrutia (PP), la nueva orden, que entrará en vigor este jueves 6 de agosto, adapta la anterior, del 2021, a la evolución tecnológica de los cajeros automáticos y a las necesidades detectadas durante los últimos años de funcionamiento de esta medida puesta en marcha por el Ejecutivo autonómico para combatir la exclusión financiera en las zonas rurales y garantizar que los ciudadanos tengan las mismas oportunidades, con independencia de su lugar de residencia.

"Es necesario modernizar los cajeros que en muchos municipios se han quedado totalmente obsoletos además de no hacer funciones básicas y necesarias de pagos o ingresos", ha señalado.

La iniciativa persigue no solo garantizar el acceso a servicios financieros básicos, sino también favorecer la actividad económica y social en aquellas localidades que afrontan mayores dificultades derivadas de la pérdida de población.

El Gobierno ha señalado que, con esta medida, "reafirma su compromiso con la lucha contra el despoblamiento y el reto demográfico, contribuyendo a mantener servicios fundamentales en el territorio y mejorando la calidad de vida de los vecinos de los pueblos".

Y es que, según Urrutia, el acceso a los servicios bancarios constituye una "condición necesaria para participar en la vida económica y social", y un "elemento fundamental" para garantizar la igualdad de oportunidades y la cohesión territorial, especialmente en aquellos municipios donde el cierre progresivo de oficinas financieras ha dificultado el acceso al efectivo y a las operaciones bancarias más habituales, "por lo que no solo tiene que tener una función de sacar dinero y poder disponer de efectivo sino también de hacer operaciones financieras básicas y necesarias desde el propio cajero automático".

Urrutia ha subrayado también que disponer de cajero evita desplazamientos innecesarios, especialmente a las personas mayores; contribuye a fijar población en el entorno rural y resulta esencial para los visitantes de estos municipios, reforzando su actividad económica y turística.

Según ha explicado, entre 2023 y 2025, en los cajeros instalados en los municipios en riesgo de despoblamiento se realizaron un total de 181.576 operaciones, cifra que aumentó un 14,37% en 2025 en relación con 2023.

Concretamente, el tipo de operación más realizada es la retirada de efectivo, que supone el 89,5% del total.

DETALLE DE LA SUBVENCIÓN

La subvención permitirá financiar hasta el 100 por 100 de los costes asociados a la instalación, actualización, puesta en funcionamiento, mantenimiento y explotación de los cajeros automáticos durante un período de cinco años.

Podrán optar a estas ayudas las entidades bancarias autorizadas para operar en España, así como otras entidades especializadas en medios de pago habilitadas para la gestión y explotación de este tipo de dispositivos.

Entre las obligaciones previstas en las bases se encuentra garantizar el funcionamiento permanente de los cajeros durante las 24 horas del día y los 365 días del año, asegurar su accesibilidad universal y ofrecer, como mínimo, operaciones básicas como la retirada de efectivo, consulta de saldo y movimientos, traspasos entre cuentas, cambio de PIN y utilización de tecnología contactless.

Además, el sistema de valoración de las solicitudes favorecerá aquellas propuestas que ofrezcan un menor coste de mantenimiento y que incorporen servicios adicionales para los usuarios, como el pago de recibos y tributos, la realización de transferencias, la recarga de móviles o sistemas avanzados de seguridad y atención personalizada.