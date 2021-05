El Gobierno pide a Inspección que investigue si un empresario de Potes no contrató a un hombre por ser gay

Conoció el caso por una denuncia anónima de este trabajador en un medio de comunicación y le asesorará sobre posibles acciones legales

SANTANDER, 20 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria asesora a un hombre que, presuntamente, no fue contratado en una empresa de Potes por su condición de homosexual sobre las acciones legales que puede emprender y, además, pide a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en la comunidad que abra una investigación para determinar esta "posible discriminación" por su orientación sexual en el acceso al empleo.

"Este tipo de rechazos o intolerancias no caben ni en nuestra sociedad ni en nuestro Estado de derecho. Por tanto la Dirección General de Trabajo va a hacer esta solicitud a la Inspección para abrir esta investigación", ha anunciado este jueves, a preguntas de los medios de comunicación, el vicepresidente regional y consejero de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte, Pablo Zuloaga (PSOE).

El vicepresidente regional ha explicado que el Gobierno regional tuvo conocimiento de estos hechos a raíz de una "denuncia anónima" que la presunta víctima de esta discriminación realizó en un medio de comunicación (la Cadena Ser), que publicó una grabación en la que, según esta emisora, el empleador explicaba al aspirante al trabajo que no le iba a contratar por ser gay.

Concretamente, según esta grabación retransmitida en la Cadena Ser, el empleador explicaba a la supuesta víctima que "no le encajaba para trabajar", añadiendo: "Tienes ese problema, que no es un problema ¿vale?, yo no lo veo como un problema pero yo se lo tengo que consultar a los otros compañeros, vas a estar con otros compañeros, y se lo he consultado a los otros compañeros y no les apetece mucho".

Cuando el aspirante a este puesto --que según la cadena Ser era de carpintero en un taller de Potes-- le pidió que le explicara lo que quería decir con estas palabras, a lo que el empresario le respondió: "Pues a que eres gay, ¿me entiendes?. ¿Pero sabes que pasa no? Me vas a crear un problema. Yo entiendo que no es así, yo entiendo que la vida ha cambiado y que las cosas no son como tal, pero...".

Tras conocer este caso, la Dirección General de Trabajo ha hecho esta solicitud "de oficio" a la Inspección para que investigue lo ocurrido y desde la Dirección General de Igualdad del Ejecutivo regional se ha contactado con este trabajador para asesorarle y explicarle las acciones legales que, como víctima, puede emprender.