El Gobierno reitera que la planta de biogás en Hazas dependerá de los técnicos: "Lo que dicen va a misa"

Lamenta que la oposición pretenda que se paralice la autorización "sin tener en cuenta a los técnicos" tras lo aprobado en el Parlamento

SANTANDER, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Fomento y Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria, Roberto Media, ha reiterado que la tramitación de la macroplanta de biogás que la empresa Verdalia Bioenergy proyecta construir en Hazas de Cesto depende de los técnicos y no de los políticos, por lo que la autorización ambiental integrada que está pendiente de resolver será favorable o no "en función de lo que digan" éstos.

"En el Gobierno de la presidenta Buruaga, lo que dicen los técnicos va a misa", ha sentenciado Media al ser preguntado por la prensa por la iniciativa que aprobaron este lunes en el Parlamento los tres partidos de la oposición (PRC, PSOE y Vox) para que el Gobierno regional (PP) paralice la emisión de dicha autorización ambiental integrada.

Con ello, quieren que no siga adelante esta instalación después de que el Gobierno de Cantabria, a través de la Dirección General de Medio Ambiente y Cambio Climático, concediera en julio la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable al proyecto tras introducir la promotora una serie de modificaciones respecto al planteamiento inicial, como la reducción de la superficie de la planta a la mitad.

Respecto a la petición de la Cámara -que salió adelante con el voto de todos los grupos salvo el PP-, Media ha criticado que partidos que han gobernado, como es el caso de PRC y PSOE, "pretendan que un político dé una resolución sin tener en cuenta lo que dicen los técnicos. Yo no sé cómo las daban ellos, pero yo lo tengo claro".

Algo que ha subrayado que ha trasladado "desde el primer día" a los representantes de la plataforma contra la planta de biogás, con quienes se ha reunido "en varias ocasiones" en compañía de los propios técnicos para resolver sus dudas. "No creo que nadie haya hecho ese ejercicio de abrir ese proyecto para explicar a los afectados cómo les iba a afectar. Eso no lo ha hecho nadie, lo ha hecho este gobierno", ha apostillado el consejero.

Así, ha insistido en que fueron los técnicos quienes emitieron la DIA favorable -"aunque al final la firman los políticos"-, e igualmente serán quienes decidan si conceden o no la autorización ambiental integrada.

Por ello, ha lamentado que los grupos pretendan que "una resolución del Parlamento que solo afecta a cuestiones técnicas la tengan que resolver los políticos".

CANTABRIA PRESENTA ALEGACIONES AL PLAN DE VIVIENDA

El consejero ha hecho estas declaraciones ante los medios en su intervención con motivo de la Mesa Ferroviaria celebrada este martes, donde también ha sido preguntado por las alegaciones de Cantabria al Plan de Vivienda estatal, que como ha dicho los técnicos están "ultimando" para presentar a lo largo de esta tarde.

El plazo para que las comunidades registren sus aportaciones termina este martes a las 19.00 horas, de modo que Media ha avanzado que se harán públicas en cuanto estén listas.