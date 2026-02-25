El Gobierno repara la carretera de acceso a Sarceda en Tudanca tras el argayo y hundimiento de la vía

El consejero visita el vial de acceso a Sarcera, en Tudanca. - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Roberto Media, ha visitado los trabajos de reparación de la carretera de acceso a Sarceda, perteneciente al municipio de Tudanca, que se están ejecutando tras el argayo y hundimiento registrado en esta vía.

Las obras, que cuentan con una inversión autonómica de 86.675 euros y un plazo de ejecución de dos meses, permitirán estabilizar el talud y corregir el deslizamiento y hundimiento registrados en un tramo concreto de esta carretera, así como mejorar la seguridad vial ante el deterioro del firme, ha indicado el Ejecutivo autonómico en nota de prensa.

Acompañado por el alcalde de Tudanca, Mario González, el consejero ha subrayado la importancia de acometer esta actuación, al tratarse del principal acceso de los vecinos a la localidad, "una vía esencial para su vida diaria, sus desplazamientos y el desarrollo de la actividad local".

En este sentido, Media ha remarcado la apuesta del Gobierno por respaldar a municipios como este, con núcleos de población pequeños y dispersos, y garantizar que cuenten con servicios "de la misma calidad y seguridad que en cualquier otro punto de la Comunidad".

DETALLES DE LA ACTUACIÓN

El proyecto de acondicionamiento del vial de acceso a Sarceda contempla la limpieza y acondicionamiento de cunetas y márgenes de la vía, así como la retirada de materiales y adecuación de la zona afectada por el argayo. Asimismo, se ejecutará la hinca de carriles a lo largo de ocho metros para reforzar la estabilidad del tramo afectado.

El proyecto incluye también la construcción de una nueva obra de drenaje transversal y la ejecución de una cuneta de hormigón, con el objetivo de mejorar la evacuación de aguas y prevenir futuros daños.

Las obras se completarán con la reposición de la barrera de seguridad en el área afectada, la ejecución de pasos vadeables y el extendido de mezcla bituminosa en caliente en la zona del argayo.

Además, se llevarán a cabo bacheos puntuales en todo el vial y el aglomerado de los tramos más deteriorados, mejorando así las condiciones de circulación y la seguridad de la carretera.