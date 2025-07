Gobierno y Ribamontán urgen a Delegación a actuar ante el botellón en El Puntal: Es "la primera tarea" de Casares

Para Buruaga no es un problema de masificación turística, sino de modas y comportamientos incívicos como el reto de defecar en piscinas

SANTANDER, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno regional y el Ayuntamiento de Ribamontán al Mar han acordado en una reunión mantenida este miércoles dirigirse de inmediato y de forma conjunta a la Delegación del Gobierno en Cantabria para que "actúe y refuerce" los dispositivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ante las aglomeraciones en la playa de El Puntal, en Somo, como la ocurrida con motivo de un macrobotellón el pasado fin de semana.

Son "convocatorias que ya se están produciendo pero que no tienen que llegar a materializarse", ha considerado la presidenta cántabra, María José Sáenz de Buruaga (PP), a preguntas de los periodistas, a los que ha indicado que lo sucedido constituye una cuestión de seguridad y de orden público que atañe "fundamentalmente" a las competencias de la Delegación, de ahí que la solicitud realizada esté llamada a ser "la primera tarea" del nuevo representante del Estado en la región, Pedro Caseres (PSOE).

"Son concentraciones masivas de miles de personas que se están produciendo sin autorización y, por lo tanto, son ilegales y no se puede decir 'esto no es competencia mía'. La actuación de la Delegación del Gobierno es determinante", ha sentenciado la presidenta, partidaria de "actuar con anticipación, prevención, control y vigilancia, y así se disipan inmediatamente las cosas, como ha sucedido en anteriores ocasiones".

MÉDIDAS ÚTILES, Y NO REFUERZO DE LA SEGURIDAD PRIVADA

En un comunicado, el Gobierno ha informado que los consejeros de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Roberto Media, y de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación, María Jesús Susinos, y el alcalde de Ribamontán al Mar, Francisco Asón, han enviado una carta conjunta a Casares en la que le exigen que tome medidas "útiles" para acabar con las concentraciones "masivas e ilegales" que se producen en El Puntal desde hace dos años con fiestas de jóvenes que "llenan de botellones, ruidos y suciedad ese espacio natural protegido".

En la misiva, han expresado su preocupación por lo que ocurre en este arenal de Somo, con convocatorias conocidas previamente a través de las redes sociales, donde se realizan. Y han apuntado que el Ayuntamiento, competente en la gestión del espacio, "se ve incapaz de hacerlo de forma óptima al no contar con los medios humanos y materiales suficientes para contener ese tipo de concentraciones ilegales".

Así, Media, Susinos y Asón han abogado por adoptar las medidas oportunas, ya que este tipo de citas "no tienen ni tendrán nunca la preceptiva autorización municipal". En paralelo, han rechazado la propuesta de la Delegación de contratar seguridad privada para contener este tipo de concentraciones, ya que esa medida solo se aplica en aquellas que sean autorizadas, "y este no es el caso".

Además, en el escrito han señalado que ya se han dado situaciones similares en Cantabria, como en el año 2021, cuando la Delegación del Gobierno puso sobre el terreno un dispositivo de 91 agentes de la Guardia Civil para acabar de manera inmediata con una concentración parecida en Castro Urdiales y otra en Noja.

De igual modo, han destacado que El Puntal es un espacio natural protegido que "no tiene por qué soportar esa cantidad masiva de jóvenes, con la suciedad y el ruido" que generan y todos los inconvenientes propios de una fiesta" como la de hace unos días.

Por todo ello, han exigido a la Delegación que, "de una vez por todas", tome, en el ejercicio de sus competencias, las medidas oportunas para que la situación creada el pasado fin de semana no vuelva a producirse.

NADIE PUEDE LAVARSE LAS MANOS

"La seguridad ciudadana y el mantenimiento del orden público son una competencia de esa Delegación del Gobierno, más aún si tenemos en cuenta la carencia de medios que tiene un ayuntamiento como el de Ribamontán al Mar y que estas concentraciones, en ningún caso, están autorizadas por su parte", ha subrayado Media, para quien "aquí nadie puede lavarse las manos"

Por su parte, Susinos ha considerado que "no podemos permitir que los espacios naturales protegidos de Cantabria soporten este tipo de aglomeraciones porque dañan los recursos naturales de la región" y en el caso de El Puntal de Somo, a una zona dunar catalogada como Zona de Especial Conservación (ZEC) que forma parte del Parque Natural de las Dunas de Liencres y Costa Quebrada. "Estamos ante un problema que necesita de la ayuda de todos para concienciar y sensibilizar a la ciudadanía", ha opinado Susinos.

Finalmente, el alcalde ha considerado que lo ocurrido "no debe volver a producirse", ya que el municipio, con sus medios propios, "no es capaz de frenar sin la ayuda de otras administraciones".

NO ES MASIFICACIÓN TURÍSTICA, SINO COMPORTAMIENTOS INCÍVICOS

"Es imperioso atajar y obligado cortar de raíz" lo que pasa en El Puntal, ha sentenciado Buruaga, para quien no se trata de un problema de "masificación turística", sino de un fenómeno que está relacionado con las modas y los comportamientos sociales y, más concretamente, con "un comportamiento incívico" (como el reto viral de defecar en piscinas).

"Para mí es una cuestión de seguridad y de orden público que tenemos que combatir desde la colaboración y coordinación entre las distintas instituciones y administraciones. Aquí no vale mirar para otro lado, pelotearse las competencias y decir 'esto no va conmigo' y quitarse de en medio", ha insistido, antes de admitir que lo ocurrido en Somo "daña" un espacio "sensible y protegido", además de la "imagen" y "reputación turística" de Cantabria.

"Sabemos qué hay que hacer, cómo hay que reaccionar, cómo se ataja y se pone fin a esto: Desde la anticipación, la vigilancia, el control y desde la sanción. Eso es lo que hay que hacer y esto se resuelve en un minuto y medio con determinación", ha sentenciado al responder a los medios sobre este asunto en la inauguración del nuevo espacio turístico en el Monumento al Indiano de Peña Cabarga.

LEY DE TRANSPORTE MARÍTIMO

Allí se ha referido a actuaciones regulatorias y de carácter normativo más a largo plazo del Gobierno cántabro, que trabaja ya en la primera Ley de Transporte Marítimo, cuyo proyecto se va a aprobar este verano, probablemente a lo largo del mes de agosto. El objetivo es regular ese servicio en aguas interiores y la bahía.

Y en relación a los espacios naturales protegidos, la presidenta ha reconocido que en la actualidad no existe ninguna regulación ni desarrollo reglamentario para regular y ordenar espacios como El Puntal, que "son un ejemplo y lo han sido siempre de convivencia" y de "modelo de disfrute para todos que hay que preservar", pero desde la anticipación, la prevención y control, no desde la prohibición, ha insistido para concluir.