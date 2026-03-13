El Gobierno subvenciona con 309.000 euros el funcionamiento de las mancomunidades de municipios

Archivo - Estuario del Asón - MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS SOSTENIBLES - Archivo

SANTANDER 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Presidencia destina este año 309.000 euros en ayudas a las mancomunidades de municipios de la comunidad autónoma para financiar sus gastos corrientes durante este año.

La convocatoria de ayudas se ha publicado este viernes en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) y establece que podrán ser beneficiarios de las ayudas las mancomunidades legalmente constituidas e integradas exclusivamente por municipios pertenecientes a la comunidad de Cantabria.

El importe de las ayudas deberá destinarse al mantenimiento de la organización administrativa, a la prestación de servicios municipales y al desarrollo de políticas de promoción local de las mancomunidades.

La cuantía de la subvención podrá alcanzar el 100% de la totalidad del gasto proyectado, con el límite máximo de 60.000 euros, y para el reparto de la ayuda entre las diferentes mancomunidades, el Ejecutivo tendrá en cuenta la población total y el presupuesto de gasto corriente.

El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles, contados a partir del mañana.

La consejera del área, Isabel Urrutia, ha destacado la importancia de las subvenciones al mantenimiento de las mancomunidades, unas entidades que son "claves" para la prestación de los servicios en el medio rural y con una alta dispersión poblacional.

En este sentido ha explicado que el Gobierno apoya a entidades supramunicipales para fortalecer la cooperación entre ayuntamientos, mejorar la prestación de los servicios públicos a los vecinos y ahorrar en gasto público.

Además de aumentar el gasto público par ello, desde el pasado año la Consejería de Presidencia ha modificado las bases de la convocatoria para reducir los trámites y cargas administrativas, así como para que las mancomunidades reduzcan la documentación necesaria a aportar a la Administración autonómica a la hora de solicitar esta subvención.

Las mancomunidades que existen en Cantabria se dedican a prestar servicios públicos de forma conjunta en servicios sociales, recogida de residuos sólidos urbanos, cultura, medio ambiente y otros.