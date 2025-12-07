Gobierno y trabajadores de Gesvican suscriben el primer convenio colectivo propio de la empresa pública

Firma del convenio - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria y la veintena de trabajadores que componen la plantilla de Gesvican han suscrito el primer convenio colectivo propio de esta empresa pública tras más de 40 años de actividad.

Para el consejero de Fomento, Roberto Media, este paso supone "un hito importante en la gestión y condiciones laborales de Gesvican ya que se trata del primer acuerdo adaptado a las funciones y necesidades específicas de esta empresa pública".

Así lo ha afirmado en nota de prensa en la que ha indicado que el documento es el resultado de un proceso de "colaboración, entendimiento y consenso" entre esta Sociedad y el conjunto de sus empleados.

El convenio, que tendrá una vigencia de tres años, una vez se publique en el Boletín Oficial de Cantabria, contempla la modificación de su estructura, funciones y retribuciones del personal de esta entidad, integrada en el Sector Público Institucional de Cantabria.

Media ha explicado que, desde su constitución en el año 1983, esta empresa pública estaba adherida al convenio de la Construcción de Cantabria, ya que en sus inicios su actividad se centraba en la promoción de viviendas de protección oficial.

Sin embargo, con el paso del tiempo, la entidad ha experimentado una evolución significativa marcada por la ampliación de su ámbito de actuación y la incorporación de nuevas líneas de trabajo que van más allá de la construcción pública.

Así, actualmente la entidad se ocupa de la gestión y prestación del servicio de la Oficina de Intermediación Hipotecaria y Emergencia Habitacional; la ampliación, mantenimiento y gestión del Parque Público de Vivienda; servicios de asistencia técnica y consultoría en materia de infraestructuras de carreteras, obras hidráulicas, portuarias, de movilidad sostenible, así como actuaciones en materia de ordenación del territorio, arquitectura y urbanismo necesarias para la ejecución de trabajos e inversiones contempladas en los Planes de la Consejería y en los Presupuestos Generales de Cantabria.

Además, entre sus funciones también está la de llevar a cabo todas las acciones relativas a la gestión del Fondo de Derribos.

"La implementación de estas nuevas actividades y la declaración como medio propio y Servicio Técnico del Gobierno y la Administración Pública de Cantabria han generado un incremento tanto de la complejidad como del volumen de trabajo que debe ser asumido por su plantilla", ha afirmado el consejero, por lo que esta situación hacía "necesaria" la modificación de su estructura y organización.

Por ello, el convenio establece una nueva clasificación profesional que permita definir las categorías y puestos de trabajo requeridos por esta nueva estructura, que no será cerrada, sino permeable y transversal, procurando que el personal preste asistencia y apoyo de unas áreas a otras.

Por otra parte, la aplicación de esta nueva clasificación supondrá un incremento del importe global de las retribuciones a percibir por el personal, ajustado al límite de endeudamiento autorizado por el Consejo de Gobierno de Cantabria.

Asimismo, se regula la promoción profesional, provisión de vacantes y perfiles de nueva creación, horarios y jornadas, vacaciones y permisos, conciliación de la vida laboral y familiar, prestaciones sociales y formación y perfeccionamiento profesional, sí como los derechos sindicales y el régimen disciplinario.