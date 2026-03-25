El Gobierno ve "incomprensible" que Casa 47 "trunque la expansión" de Mecánicas Brañosera en el polígono de La Vega

Archivo - Polígono de La Vega en Reinosa - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria ha mostrado su sorpresa porque Casa 47, el antiguo SEPES, ha vuelto a ofertar en el polígono industrial de La Vega en Reinosa la parcela contigua a Mecánicas Brañosera como de 'uso deportivo', "truncando la expansión de la empresa en Reinosa".

Para el consejero de Industria, Eduardo Arasti, resulta "incomprensible" está actuación del Gobierno central, tras las reivindicaciones y solicitudes de la empresa, del Ayuntamiento de Reinosa y del Gobierno de Cantabria "en numerosas ocasiones".

"Esto supone un duro revés para las posibilidades de crecimiento de Mecánica Brañosera en Reinosa, abocando a la empresa a buscar ubicaciones alternativas fuera de la comarca o incluso fuera de Cantabria", ha lamentado el consejero de Industria, Eduardo Arasti, quien ha asegurado que, en todos los años en los que el polígono ha estado a la venta, "no nos consta que haya habido nunca una oferta por la parcela de 'equipamiento deportivo'".

En su opinión, "sería una irresponsabilidad truncar el crecimiento de una empresa puntera en su sector, habiendo posibilidades de reubicación de la zona de 'equipamiento deportivo' en otras parcelas del polígono".

Por otro lado, el consejero ha subrayado que sólo a Casa 47 le cabe la decisión de cambiar el uso de la parcela dado que la misma "forma parte de su plan de negocio y cualquier cambio podría implicar un menoscabo en los ingresos previstos, si no se pudiesen compensar con una reubicación de esta parcela en otra zona del polígono".

"El Ayuntamiento no es quién para decidir sobre las condiciones de negocio de SEPES", ha remarcado Arasti, quien ha insistido en denunciar que es "incomprensible que en esta parcela se pueda instalar un gimnasio" y, sin embargo, "no pueda expandirse la empresa que necesita expandirse como es Mecánica Brañosera, cuando se trata de un polígono industrial".

En un comunicado, el Gobierno ha informado que la Consejería de Industria, a través de SICAN, accedió el pasado lunes 23, a través de la página web de Casa 47, al concurso de venta de las parcelas del polígono industrial de La Vega donde aparece el listado de parcelas con su dimensión y precio de venta.

Y a pesar de las peticiones hechas por el Ayuntamiento de Reinosa, sigue figurando la parcela de 'equipamiento deportivo' por cuyo cambio de uso a 'industrial' se había interesado la empresa Mecánica Brañosera a finales de 2024.

De hecho, según ha explicado el Ejecutivo, "ya en octubre de 2024 se le solicitó a SEPES el interés de la empresa (y se le envió documentación al respecto) en esa parcela y su posible cambio de uso".

La Consejería de Industria ha explicado que la parcela es colindante con la que es propiedad de Mecánica Brañosera "y se puede entender como razonable el interés de la empresa, dado que su crecimiento y expansión lógica sería en parcela adyacente y no en otra zona de éste u otro polígono".

"El 13 de marzo de este año la empresa puso de manifiesto la dificultad de expandirse en el polígono de La Vega y, tras las criticas del Gobierno de Cantabria al Gobierno central por su inacción, dado que Casa 47 estaba contestando a las varias empresas interesadas en comprar alguna parcela que la venta directa estaba paralizada, SEPES les trasladaba que tenían que esperar hasta nueva licitación", ha relatado.

"Tras las reivindicaciones del Gobierno de Cantabria y de la empresa", el pasado martes, 17 de marzo, Casa 47 anunció una nueva licitación esa misma semana, y, cuando la Consejería lo ha estudiado, "resulta que sigue figurando como 'Equipamiento deportivo'.

Ante esta situación, Arasti ha calificado de "incomprensible" está actuación del Gobierno central, tras las reivindicaciones y solicitudes de la empresa y del Ayuntamiento de Reinosa en "numerosas ocasiones".

El consejero ha señalado que el 14 de abril de 2025 el Ayuntamiento de Reinosa, de acuerdo con el Gobierno de Cantabria, cursó a SEPES solicitud de estudio del cambio de uso propuesto, quedando, entonces, pendiente de respuesta.

Tras varias consultas realizadas a la sociedad estatal interesándose por el estado del estudio, "sin respuesta concreta", el titular de Industria del Gobierno de Cantabria afirma que "vemos ahora, con sorpresa, que, transcurrido casi un año desde la petición oficial hecha por el Ayuntamiento, no habiendo tenido respuesta al respecto, la parcela de interés de Mecánica Brañosera se vuelve a ofertar como parcela de 'Equipamiento deportivo'.