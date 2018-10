A Gómez le "consta" que Cs contará con él y no espera más ceses: "Bastante hemos tenido"

Publicado 26/09/2018 12:24:14 CET

El diputado naranja reconoce "contactos" con Soberón y ve "muy nervioso" al PP, al que replica que hable con "tránsfugas"

SANTANDER, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Ciudadanos Cantabria, Rubén Gómez, ha asegurado que el partido contará con él después de haber anunciado, el pasado fin de semana, que no se presentará a las primarias del partido para elegir a su candidato a la Presidencia de la Comunidad de cara a las elecciones de 2019.

"Me consta que van a contar conmigo", ha aseverado el portavoz parlamentario naranja, que está "a disposición" de su formación y que se verá qué papel desempeña en el futuro "cuando llegue el momento". Además, espera que tras la dimisión del secretario autonómico de Organización, José López -que seguirá como afiliado y para el que aún no se ha nombrado sustituto-, no haya más marchas: "Ya bastante hemos tenido", ha considerado al respecto.

Gómez ha respondido así, este miércoles en rueda de prensa, a preguntas de los periodistas sobre los últimos acontecimientos en Cs y cómo encara la formación los próximos comicios autonómicos y municipales.