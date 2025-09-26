Gómez del Río anima a participar en el Encuentro Ciudadano Salud y Fisioterapia en la Plaza Porticada

SANTANDER 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Inclusión Social, Begoña Gómez del Río, ha animado a participar en las actividades del 'Encuentro Ciudadano Salud y Fisioterapia' que tendrá lugar entre este viernes y sábado en la Plaza Porticada de Santander que, organizado por el Colegio de Fisioterapeutas de Cantabria, trata de visibilizar la "positiva" contribución de esta disciplina en la vida de las personas, así como a promover su reconocimiento y concienciar sobre su relevancia en el bienestar diario.

Así lo ha manifestado este viernes en la presentación del evento, que ha tenido lugar en el Mercado de la Esperanza de Santander, donde se han repartido a los ciudadanos barras de pan para trasladar el mensaje de la 'Fisioterapia, tan necesaria como el pan de cada día'.

El encuentro incluye talleres participativos, deporte inclusivo, danza, cuentacuentos, ciencia, salud mental, accesibilidad, testimonios, teatro y un concierto.

Las actividades tendrán lugar cada 15 minutos y abarcan una programación de más de 12 horas, que se desarrollará de 17.00 a 20.00 horas esta tarde y de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas el sábado.

Cuenta con la colaboración de más de 25 colectivos y asociaciones de pacientes.

Gómez del Río ha considerado "fundamental" esta iniciativa para destacar el papel de la fisioterapia tanto en el cuidado y recuperación, como en la prevención de problemas en personas mayores, jóvenes y deportistas.

En este sentido, ha agradecido al Colegio de Fisioterapeutas su participación en la II Feria de Mayores de Cantabria que tendrá lugar del 9 al 11 de octubre en el Palacio de Exposiciones de Santander donde ofrecerán talleres y charlas de carácter divulgativo.

La consejera ha estado acompañada por la directora general de Farmacia, María Isabel Priede; la concejala de Servicios Sociales, Zulema Gancedo; el concejal de Turismo, Francisco José Arias; y el decano del Colegio de Fisioterapeutas, Jorge Fernández.