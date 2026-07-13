Gómez del Río cree que los valores olímpicos de trabajo y liderazgo "deben acompañar al talento de la juventud" - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Inclusión Social, Begoña Gómez del Río, ha destacado que los valores olímpicos de trabajo, esfuerzo, disciplina y liderazgo "deben acompañar al talento de la juventud actual para transformar la sociedad".

Gómez del Río, que ha inaugurado en Los Corrales de Buelna el Curso de Verano de la Universidad de Cantabria 'Juventud y deporte: aprendiendo a ganar con valores olímpicos' impartido por el campeón olímpico de vela Jan Abascal, también se ha referido a la constancia y superación como valores que acompañan al deporte.

"Levantarse después de una caída, seguir adelante cuando las cosas no salen como esperábamos o tener el coraje de intentarlo una vez más, probablemente son las victorias que más nos cambian como personas", ha señalado la consejera.

En este sentido, ha reivindicado el esfuerzo y sacrificio que hay en cada proyecto y éxito "con miles de horas en las que nadie aplaude", frente a una sociedad actual "donde todo parece ocurrir muy deprisa", y donde "las redes sociales nos muestran el éxito, pero pocas veces el trabajo que hay detrás".

"Eso puede hacer creer a muchos jóvenes que, si algo cuesta, quizá no merece la pena. El talento abre puertas, pero la constancia las mantiene abiertas; competir no significa vencer al otro, sino superarse a uno mismo; respetar al rival nos hace mejores; y el verdadero liderazgo no consiste en destacar por encima de los demás, sino en ser capaces de inspirarlos", ha subrayado.

Finalmente, la consejera ha asegurado que Jan Abascal es "un referente", y ha animado a los participantes a escuchar a alguien "que ha vivido el deporte desde la élite y conocer su historia sobre el esfuerzo y el significado de no rendirse cuando el camino se complica".