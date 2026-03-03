Gómez del Río pone a Carlos Alcaraz, Ibai Llanos y JK Rowling como referentes "inspiradores" para los adolescentes - GOBIERNO DE CANTABRIA-JOSE ROMAN CAVIA SOTO

SANTANDER 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Begoña Gómez del Río, ha puesto como ejemplos de referentes "inspiradores" para los adolescentes al tenista Carlos Alcaraz, al creador de contenidos Ibai Llanos o a la escritora J.K. Rowling, que "insistieron, se atrevieron y sacaron de su interior lo mejor de sí mismos, que todos tenéis dentro".

Así lo ha manifestado este martes en la clausura de la IX edición del Programa STEAM (Science, Technology, Engineering, Art and Mathematics) Cantabria, celebrado en el Palacio de Festivales con la presencia de cerca de 500 estudiantes.

De esta forma, la consejera ha animado a los jóvenes de Cantabria a "seguir apostando por sus sueños, insistir y no desistir, y atreverse a intentarlo, porque esas son las personas que triunfan", ha informado el Gobierno de Cantabria en nota de prensa.

STEAM es el programa impulsado por la Asociación Mujer y Talento, para fomentar y desarrollar las vocaciones científico-tecnológicas y artísticas entre los alumnos de 3º de ESO a Bachillerato, Formación Profesional grado medio y superior y formación universitaria.

La iniciativa busca eliminar estereotipos y prejuicios de género y construir una sociedad más justa, más inclusiva e igualitaria, entre otras cosas. Para ello, acerca a los jóvenes cántabros referentes reales y recursos tangibles.

De hecho, varios de los intervinientes en la jornada han destacado la contribución de STEAM Cantabria a impulsar la presencia femenina en carreras científico-técnicas, como informática, ingenierías o matemáticas.

Esta IX edición se ha cerrado con una masterclass a cargo del director del Instituto de Hidráulica de Cantabria, Íñigo Losada. Además, a lo largo del curso se han llevado a cabo dos charlas más con la participación de diversos centros educativos y empresas de la región, así como sesiones de mentoría especialmente diseñadas para alumnas.

También, se han llevado a cabo talleres con diversa temática, como ciberseguridad, habilidades de comunicación verbal y no verbal, visitas a empresas, programación y robótica, técnicas de negociación y debate, y sesiones de fomento de la creatividad, entre otras materias.

En el acto han participado la presidenta del Parlamento de Cantabria, María José González; la directora general de la Asociación Mujer y Talento, Carolina González, y la directora general de Centros e Infraestructuras Educativas, Reyes Mantilla.