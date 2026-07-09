Gómez del Río traslada el apoyo del Gobierno a los jóvenes creadores audiovisuales

La consejera de Juventud, Begoña Gómez del Río, inaugura el ‘Encuentro de Producción Audiovisual y Jóvenes Realizadores de Cantabria’ incluido en la XII Muestra de Cine y Creatividad - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Juventud, Begoña Gómez del Río, ha trasladado el apoyo del Gobierno de Cantabria a los jóvenes creadores audiovisuales y ha destacado la importancia de visibilizar "el gran talento que tiene la juventud de Cantabria".

Gómez del Río, que ha participado en la apertura del encuentro de producción audiovisual y jóvenes realizadores de Cantabria en el marco de la XII Muestra de Cine y Creatividad Centro Botín, ha considerado "fundamental" esta iniciativa para colaborar con los jóvenes en el desarrollo de sus proyectos.

"Tenemos la suerte de tener en Cantabria a magníficos profesionales en el ámbito audiovisual", ha asegurado, subrayando su papel de guía y referencia para los jóvenes que comienzan a trabajar en el sector.

También ha animado a participar en la convocatoria de los Premios Juventud de Cantabria 2026, dirigidos a destacar, reconocer y apoyar la trayectoria, el compromiso, la iniciativa o el esfuerzo de aquellos jóvenes cuya actividad ha repercutido de forma positiva en el desarrollo de la juventud en la comunidad autónoma.

Podrán ser candidatos a estos premios los jóvenes nacidos o empadronados en Cantabria, con edades comprendidas entre 14 y 35 años, así como los colectivos o entidades compuestos en su mayoría por personas jóvenes, contando con seis modalidades: emprendimiento, arte y cultura, deporte, compromiso social, desarrollo sostenible y ciencia e investigación, innovación y tecnología.

En la apertura de este encuentro de producción audiovisual, la consejera ha estado acompañada por la directora general de Juventud, Cooperación al Desarrollo y Voluntariado, Blanca Fernández; y el director cántabro de cine, Nacho Solana.

Este encuentro de profesionales del sector ha servido para reflexionar, compartir experiencias y establecer vínculos con la industria audiovisual para impulsar proyectos cinematográficos.

El encuentro ha contado con la participación de los mentores María del Puy Alvarado, Alicia Albares, Júlia Olmo, Víctor Lamadrid y Daute Campos. También ha tenido lugar sesiones de pitch donde se han presentado diversos proyectos seleccionados como 'El futuro', de Alberto blanco; 'El juego de la verdad', de Guillermo Sanz; 'Miembro fantasma', de Darío Candelera; 'Rami', de Talya Lara; y 'San Francisco, Santander', de Elena Roecker y Eva García.

La sesión ha finalizado con reuniones one to one entre mentores y creadores, dirigidas a ofrecer asesoramiento individualizado y contribuir al desarrollo de los proyectos participantes.

En esta XII Muestra de Cine y Creatividad Centro Botín participan 19 cortometrajes, seleccionados entre cerca de 600 trabajos, que proyectarán en el auditorio del Centro Botín y en la Filmoteca de Cantabria Mario Camus. En el marco de esta XII edición, la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad hará entrega esta noche del premio al mejor proyecto y la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte del premio del público.