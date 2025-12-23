Gómez del Río visita la tienda 'Moda-re' de Cáritas que destina sus ingresos a personas vulnerables

Publicado: martes, 23 diciembre 2025 17:24
SANTANDER 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Inclusión Social, Begoña Gómez del Río, ha destacado el carácter solidario y emprendedor del proyecto 'Moda-re' de Cáritas Diocesana para promover una iniciativa de economía social y circular mediante la recuperación de productos de ropa, calzado y accesorios de segunda mano.

Durante la visita a la tienda 'Moda-re' de Santander, Gómez del Río ha puesto en valor la importancia de esta iniciativa, que destina los ingresos generados por las ventas a programas de formación y puestos de trabajo para personas en situación vulnerable, apertura de nuevas tiendas y desarrollo de nueva tecnología para la reutilización y reciclaje textil.

También ha destacado el trabajo que desarrolla Cáritas a través de diversos programas relacionados con la infancia y personas vulnerables o que sufren soledad no deseada.

'Moda-re' es una iniciativa de Cáritas que da una segunda vida a la ropa, creando empleo y apoyando la labor social y medioambiental que desarrollan.

A nivel profesional, el proyecto cuenta con un equipo de 24 personas, 13 de ellas con contrato de inserción.

En Cantabria, 'Moda-re' dispone de dos tiendas, una en Santander (calle Cádiz 19) y otra en Torrelavega (calle José María de Pereda 23) y una nave almacén que recibe, clasifica y prepara los productos para su venta.

A través de 202 contenedores de textil repartidos por 56 municipios de Cantabria que dan servicio al 90% de la población, Cáritas recoge al año 1,2 millones de kilos de ropa y da una segunda vida a más de la mitad de las prendas.

Además, el proyecto responde a un modelo innovador de tienda/escuela, donde personal de inserción adquiere conocimientos y destrezas de gestión comercial y atención al público guiados por un equipo de profesionales especializados en el sector.

Así, desde 'Moda-re' se impulsa la igualdad de oportunidades a través de un modelo de relaciones laborales justas, basado en la promoción y la autonomía.

Estas tiendas son también espacios solidarios que ofrecen una atención digna a las personas más necesitadas y con recursos limitados, donde pueden adquirir ropa y productos a precios muy accesibles.

En la visita, la consejera ha estado acompañada por la directora del Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS), Carmen Arce; la directora de Cáritas Diocesana, Sonsoles López; y la directora gerente de la empresa de inserción que colabora en el proyecto 'Moda-re' en Cantabria, Lissete Gelves.

