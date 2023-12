González Revuelta llama a celebrar la Constitución pese a la actual "inquietud ciudadana" por los pactos de Sánchez

SANTANDER, 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Parlamento de Cantabria, María José González Revuelta (PP), ha opinado que hay "más motivos que nunca" para celebrar la Constitución porque "aún sigue viva", al igual que la "voluntad de convivencia y entendimiento entre españoles" que la dieron origen.

Sin embargo, ha advertido de una "inquietud ciudadana" que "ningún representante político e institucional puede ignorar" porque, a su juicio, "se está permitiendo determinar el destino de los españoles a minorías que se alzaron desde las instituciones contra la Constitución", aludiendo así a los pactos de investidura de Pedro Sánchez con independentistas y nacionalistas, que incluyen la ley de amnistía pactada con ERC y Junts.

"Cantabria va a seguir con gran atención la evolución de los acontecimientos", ha afirmado González Revuelta en su discurso en el acto celebrado este miércoles conmemorativo del aniversario de la Constitución, que este año cumple 45 años.

Allí, ha recordado que la inmensa mayoría de la Cámara ha aprobado hace unas semanas pedir al Gobierno cántabro que recurra la futura ley de Amnistía al Tribunal Constitucional, tal y como aprobó el Pleno el pasado día 20 noviembre con los apoyos de PP, PRC y Vox (todos menos el PSOE).

La presidenta del Parlamento ha manifestado que "confía en que Cantabria no pierda en ningún momento la institucionalidad", aunque ha aclarado que tampoco "vamos a meter en un cajón nuestro derecho a hacernos oír pacíficamente como institución, y a decir lo que

estimamos mejor para España y Cantabria".

"Es más: constituye nuestro deber manifestarlo, es un compromiso cívico con la libertad y con todos los demás ciudadanos que nos han elegido", ha opinado.

En su intervención, González Revuelta ha defendido tanto los beneficios que ha aportado la Carta Magna, como la independencia judicial, "prueba del algodón" --ha dicho-- de todo régimen democrático y la solidaridad territorial, que, a su juicio, no se puede convertir en un "concepto vacío".

Para González Revuelta, los últimos 45 años se recordarán en los libros de historia como uno de los capítulos "más positivos y esperanzadores de la biografía de nuestro país". "Esta ha sido una historia contemporánea de convivencia, de voluntad democrática que ha sabido derrotar a adversarios tan duros y crueles como el terrorismo", ha opinado.

En este sentido, ha destacado que "los cuantiosos dividendos sociales" de la Constitución española "resultan tan esencialmente positivos e importantes, como para sentirnos orgullosos de ellos y no permitir que nadie los quiera destruir".

"Hemos empezado a vivir escenarios que no parecen armonizar claramente con los principios democráticos que los españoles quisimos y que han estado vigentes, para bien, durante 45 años", ha advertido González Revuelta, que ha afirmado que "quienes creemos en la Constitución creemos en la inclusión; en una España diversa, no en diversas Españas". "No hay la España y la anti-España, sino una sola España con una gran riqueza humana y cultural", ha aseverado.

UN ANIVERSARIO DE LA CONSTITUCIÓN CON CANCIONES MONTAÑESAS Y RABEL

Al acto conmemorativo de la Constitución, han asistido la presidenta de Cantabria, María José González Revuelta, y varios miembros del Ejecutivo regional; la delegada del Gobierno, Ainoa Quiñones; representantes de todos los grupos parlamentarios y miembros de otras instancias civiles y militares de la sociedad cántabra.

Tras el discurso de la presidenta de la Cámara, se ha desarrollado un programa musical con temas montañeses a cargo de la Coral Santa María de Solvay y con el rabelista cántabro Rafa San Emeterio 'Mimi', que incluye la interpretación, por primera vez en el Parlamento, del himno nacional de España con un rabel.