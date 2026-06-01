El 'Gordo de la Primitiva' deja en Pontejos un premio de más de 171.000 euros

Establecimiento de Pontejos donde se ha validado el boleto acertante - LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO

SANTANDER 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El sorteo de 'El Gordo de la Primitiva' del domingo, 31 de mayo, ha dejado en la localidad de Pontejos (Marina de Cudeyo) un premio de más de 171.000 euros al único acertante de Segunda Categoría (5 aciertos + complementario).

El boleto acertante ha sido validado en el Despacho Receptor 69.860, ubicado en el número 188 del Barrio Río de esta localidad cántabra, según la información de Loterías y Apuestas del Estado.

La combinación ganadora de este sorteo ha estado formada por los números 52, 45, 28, 29 y 41. El número clave (reintegro) ha sido el 4. La recaudación del sorteo ascendió a 3.751.917 euros.

De Primera Categoría (cinco más uno) no existen boletos acertantes, por lo que, con el bote generado que se pondrá en juego en el sorteo de El Gordo de la Primitiva del próximo domingo, un único acertante podría ganar 8.500.000 euros.

De Segunda Categoría (cinco más cero) solo ha existido el boleto acertante de Pontejos.