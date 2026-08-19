El Grupo de Acción Local Campoo Los Valles lanzan diez proyectos que movilizan cerca de 900.000 euros

La consejera de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación, María Jesús Susinos, asiste a la firma de contratos del grupo de acción local Campoo Los Valles - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Grupo de Acción Local (GAL) Campoo Los Valles ha firmado este miércoles diez nuevos contratos, que supondrán una inversión total subvencionable de 858.831,89 euros y la concesión de 515.473,99 euros en ayudas públicas destinadas a impulsar el emprendimiento, la creación de empleo, la mejora de servicios y la dinamización económica del medio rural.

En un comunicado, el Gobierno de Cantabria ha subrayado que estos contratos, que corresponden al Programa LEADER Cantabria 2023-2027, abarcan iniciativas vinculadas al turismo rural, la digitalización empresarial, la movilidad adaptada, el comercio de proximidad, el ocio infantil, los servicios profesionales y la mejora de infraestructuras municipales, demostrando la diversidad y capacidad emprendedora existente en ese territorio.

Durante la firma, la consejera de Desarrollo Rural, María Jesús Susinos, ha destacado el papel que desempeñan los GAL como herramienta "fundamental" para transformar las oportunidades en proyectos reales.

Uno de los aspectos más destacados de la convocatoria es el peso del emprendimiento dentro de los proyectos aprobados.

Susinos ha matizado que esta línea de apoyo permite anticipar una parte muy importante de la ayuda concedida, en concreto hasta el 80 por ciento del importe de la subvención, algo fundamental cuando se inicia una actividad y resulta complicado acceder a financiación.

La titular de Desarrollo Rural ha destacado el efecto multiplicador de estas ayudas sobre el territorio, y ha detallado que cada euro que se invierte en estos diez proyectos está generando oportunidades en Campoo Los Valles, "lo que se traducen en empleo, actividad económica, servicios y futuro" para los pueblos.

Así, la consejera ha subrayado que "los verdaderos" protagonistas de la jornada son los promotores de las iniciativas firmadas.

En este sentido ha remarcado muchos de ellos ya están desarrollando sus proyectos, han decidido ponerlos en marcha y se han decidido quedar en su territorio. "Eso tiene hoy un enorme valor", ha dicho.

Para Susinos, estas iniciativas constituyen una respuesta directa a "uno de los principales retos del medio rural" que, a su juicio, es la lucha contra la despoblación.

Y ha opinado que "la mejor manera de combatirla" es emprender, invertir, generar actividad económica y crear oportunidades, en las zonas donde los núcleos de población están "muy dispersos y las dificultades son mayores".

La consejera ha hecho referencia a varios de los proyectos firmados, destacando su impacto social y económico.

"Estamos hablando de rehabilitar viviendas para destinarlas al turismo rural, generando actividad económica y atrayendo visitantes; de mejorar servicios esenciales como el taxi rural adaptado, que responde a una demanda creciente de movilidad en nuestros pueblos; o de crear espacios de ocio para niños y familias, fundamentales para mejorar la calidad de vida de quienes viven aquí", ha sentenciado.