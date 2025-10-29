Grupo Consorcio celebra su 75 aniversario con una exposición de material inédito sobre su historia y la de Santoña - GRUPO CONSORCIO

SANTANDER, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La conservera Grupo Consorcio inaugura este miércoles la exposición '75 años conservando los nuestro' en el Centro Cultural Doctor Madrazo de Santander, con motivo de su 75 aniversario --conmemorado el 1 de diciembre--, y que se podrá visitar hasta el 19 de diciembre de lunes a viernes, en horario de 9 a 21 horas.

Los visitantes podrán disfrutar de "un viaje por la sociedad y la industria conservera de Cantabria", a través de material inédito como fotografías, documentos históricos o latas antiguas, que está comisariado por el arquitecto Javier Sazatornil y el historiador Rómulo Martí, quienes han desarrollados una narrativa que une la historia de la compañía y la de Santoña.

El recorrido, al que ha tenido acceso la prensa y que cuenta con la colaboración de los Ayuntamientos de Santander y Santoña, recoge seis bloques que abarcan el origen de Santoña; la pesca y las especies; la inmigración italiana; la Fundación de Consorcio; el papel de la mujer y la expansión y diversificación del negocio.

En detalle, el visitante podrá conocer el paso de Santoña de ser un enclave militar estratégico a un puerto pesquero, vital para el crecimiento de la industria conservera. También se detalla la evolución de las técnicas de pesca y las especificidades de las especies comercializadas.

La vinculación de la inmigración italiana en Santoña está muy persente en la exposición, desde su llegada como expertos 'salatoni', que convirtieron la localidad en la "capital conservera del norte", así como la del italiano Giacomo Croce, fundador de la empresa en 1950.

El papel de la mujer y su "esencial" labor como sobadora ha sido estratégico para preservar el fileteado de la anchoa, que forma parte de la identidad social y cultural santoñesa.

INAUGURACIÓN

Este miércoles, a las 19.30 horas, tendrá lugar la inauguración en el CC Doctor Madrazo, a la que asistirán la consejera de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación del Gobierno de Cantabria, María Jesús Susinos, la alcaldesa de Santander, Gema Igual, y el alcalde de Santoña, Jesús Gullart.

En ella, ejercerá como maestra de ceremonias la vicepresidenta de Grupo Consoricio, Valeria Piaggio, que estará acompañada por la responsable de Comunicación y Sostenibilidad de la compañía, Adriana Onandia.

Piaggio ha explicado que esta muestra "desvela la profunda conexión con nuestra tierra, Cantabria, y, de manera muy especial, con Santoña" y ha puesto en valor el papel de la mujer, donde las desobadoras, "con su destreza, han mantenido viva una tradición centenaria", por lo que este recorrido es un reconocimiento a su "invaluable labor, tiempo, talento y pasión".

Por su parte, la alcaldesa de Santander ha afirmado que esta colaboración supone un "agradecimiento público a 75 años de oficio", y ha opinado que la conserva cántabra es "una seña de identidad y un motor económico".

Por otro lado, el alcalde de Santoña ha asegurado que es "un orgullo celebrar el aniversario de una de las empresas más emblemáticas de Santoña y con mayor reconocimiento internacional". Además, ha dicho que "no solo da a conocer un producto santoñés tan representativo como la anchoa, sino que impulsa una industria clave para la riqueza y el empleo en nuestro municipio".

ACTOS DEL ANIVERSARIO

Por otro lado, esta exposición se trasladará a Santoña en 2026, ya que es la sede histórica de la compañía. Posteriormente, visitará Milán, en Italia, debido a la "profunda" relación que le une a este país, y que actualmente es el principal destino de las exportaciones del Grupo.

Esta exposición se enmarca en una serie de iniciativas por el 75 aniversario del Grupo Consorcio, que el 11 de noviembre celebrará un acto en el Ateneo de Santander, con una mesa redonda que repasará la historia de la empresa como complemento a la muestra del CC Doctor Madrazo. Este coloquio estará moderado por José Luis Pérez y contará con la presencia de los comisarios y la responsable de Comunicación y Sostenibilidad de Grupo Consorcio.

Esto se suma a que en septiembre reunió a sus empleados de España y algunos de Italia y Perú, país en el que tiene varias fábricas.

Consorcio es desde 2015 la compañía que "más filetes de anchoa vende a nivel mundial". Con una facturación de más de 78 millones de euros y 900 empleados --repartidos principalmente entre España y Perú--, destina el 59% de sus ventas a exportaciones.