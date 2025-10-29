La consejera de Pesca califica a Grupo Consorcio como un "ejemplo" del potencial de las empresas familiares cántabras - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación, María Jesús Susinos, ha calificado al Grupo Consorcio como un "ejemplo" del potencial de las empresas familiares de Cantabria y de sus grandes logros, "posibles por la acertada dirección que abarca generaciones, y por la capacidad y compromiso de sus trabajadores", según ha informado el Gobierno de Cantabria.

Así lo ha afirmado durante la inauguración de la exposición '75 años conservando lo nuestro', que se enmarca dentro de los actos del aniversario de la compañía, que se conmemorará el 1 de diciembre. La exposición estará disponible hasta el 19 de diciembre en el Centro Cultural Doctor Madrazo de Santander y muestra material inédito de la historia de Santoña y de la propia compañía.

Susinos ha señalado que esta empresa es "símbolo de compromiso con la tradición, la innovación y la internacionalización" y que compañías como Consorcio "tiran fuerte del carro de la economía cántabra y el empleo; nos fortalecen, nos impulsan y contribuyen a hacer región".

Asimismo, ha puesto en valor las últimas noticias del sector agroalimentario, que "no para de crecer, de invertir y modernizarse". Esta industria es "uno de nuestros grandes valores y un elemento tractor del sector primario que representa empleo local, y presencia en mercados nacionales e internacionales".

Sobre la industria conservera, ha manifestado que es "una de nuestras joyas", ya que un tercio de los productos agroalimentarios cántabros vienen del mar, con un conglomerado de 65 empresas "lideres del producto estrella cántabro", la anchoa, y en cuya elaboración ha resaltado el trabajo que realizan las mujeres.

También ha recordado a la familia de Conservas Crespo, cuyas instalaciones se han visto afectadas por un incendio recientemente, a los que ha brindado "todo el apoyo del Gobierno de Cantabria".

NEGATIVA DEL GOBIERNO CENTRAL

Por otro lado, la consejera de Pesca ha criticado la negativa del Gobierno central a compensar las pérdidas de los pescadores de verdel, chicharro y cetáceos. Para estos últimos, "por primera vez", el Ejecutivo de Cantabria ha articulado ayudas.

Además, ha señalado que en 2023 y 2024 se ha ayudado a 60 empresas transformadoras a mejorar su competitividad y su posición en el mercado y en 2025 se están tramitando ayudas para otros 24 nuevos proyectos de inversión. "Estamos apostando por la innovación e internacionalización de todos los sectores productivos, y el Grupo Consorcio, es un excelente colaborador en ambas líneas de trabajo".

De este modo, ha reiterado el apoyo del Gobierno de Cantabria a esta empresa en sus proyectos de digitalización y en la apertura de nuevos mercados nacionales e internacionales y ha agradecido la colaboración del Grupo Consorcio por su apoyo a los programas de aceleración empresarial que enlazan a startups de alto potencial tecnológico con empresas consolidadas.

"Vuestro éxito es nuestro éxito", ha afirmado, "es magnífico contar con empresas, que no se cansan de buscar nuevos horizontes y de ponerse retos en calidad y sostenibilidad para alcanzar la excelencia".

Por su parte , la alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha aplaudido estos 75 años de "historia, esfuerzo y orgullo cántabro" y su exposición, que es un homenaje a "quienes han hecho de la conserva una forma de vida, un símbolo de identidad y un puente entre generaciones".

En el acto también han participado la vicepresidenta del Grupo Consorcio, Valeria Piaggio; y el alcalde de Santoña, Jesús Gullart, entre otras autoridades.

Tras las intervenciones se ha proyectado un video que realiza un recorrido por la trayectoria de la empresa a lo largo de estos 75 años, a la que ha seguido un recorrido por la exposición, guiada por sus comisarios el arquitecto Javier Sazatornil y el historiador Rómulo Martí.