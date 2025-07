El Grupo Social ONCE creó 36 empleos en Cantabria en 2024 y suma 769

Presentación de resultados del Grupo Social ONCE en Cantabria - ONCE

SANTANDER 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Social ONCE creó 36 empleos en Cantabria en 2024 y de este modo alcanza una plantilla de 769 trabajadores en la región.

En toda España, logró hacer crecer su plantilla en 5.064 nuevos profesionales, para alcanzar su récord histórico de empleo, con 77.000 trabajadores, consolidándose como el cuarto empleador del país, el primero en personas con discapacidad en España y en el mundo. Además, el 60% son personas con discapacidad y un 45%, mujeres.

Así lo han informado este jueves en rueda de prensa el presidente del Consejo Territorial y el delegado de la ONCE en Cantabria, Sergio Olavarría y Óscar Pérez, respectivamente, quienes han destacado que "un total de 45.678 personas con discapacidad tienen un empleo con nosotros en un mercado laboral donde esta realidad no es nada fácil".

En esta cifra se incluyen 31.278 personas sin discapacidad, "porque esta es una 'Casa' abierta a la diversidad" y 34.654 mujeres, de las que más de 17.000 también tienen discapacidad.

Esta mejora en el empleo en más de 5.000 personas durante el 2024 significa que el Grupo Social ONCE generó nuevos puestos de trabajo, muchos para personas con discapacidad, a un ritmo del 7,1% anual, lo que significa crecer el triple de la media estatal, que fue de un 2,19% el año pasado, según la Encuesta de Población Activa (EPA).

Es el dato más destacado del Informe de Valor Compartido Grupo Social ONCE 2024, que nace de la suma de acción de las tres áreas ejecutivas, ONCE, Fundación ONCE e Ilunion, con resultados históricos en 2024 en acción social -que creció hasta los 254 millones de euros netos-, generación de empleo, e ingresos: las ventas de loterías de la ONCE crecieron un 7,8%, mientras que la facturación de Ilunion aumentó en un 15,2%, cuando se celebran 10 años desde la creación de la nueva marca empresarial del Grupo.

Las loterías de la ONCE generaron unos ingresos de 2.829 millones de euros en 2024, el punto máximo en la historia, y repartieron más de 1.591,4 millones de euros en premios (el 56,2% de lo ingresado), de los que 12 millones se quedaron en Cantabria.

El resto del montante se destina a los salarios de la plantilla y a inversión social, por ejemplo, para dar cobertura a las 3.359 personas ciegas que se sumaron a la ONCE tras perder la visión en 2024 --49 en Cantabria--, hasta alcanzar las 71.444 personas ciegas o con discapacidad visual en toda España.

Esta cobertura incluye atención integral a 7.153 estudiantes con ceguera o discapacidad visual grave, de los que 66 estudian en Cantabria; 95.000 horas de mediación para personas con sordoceguera; crecimiento hasta 85.000 libros-títulos en la Biblioteca Digital ONCE, con más de medio millón de descargas en el año; o puesta en marcha de la Fundación ONCE Baja Visión, para extender el apoyo hasta 400.000 personas con esta realidad, algunos ya en Cantabria.

También, a la ampliación de los servicios sociales a personas extranjeras ciegas residentes en España, que llegó a 180 adultos y 639 menores de 68 nacionalidades.

Las loterías responsables de la ONCE, apoyadas en los 20.600 vendedores y vendedoras, todos personas con discapacidad y 196 de ellos en Cantabria (con 1.400 nuevos contratos indefinidos en 2024, 12 en Cantabria) "son el motor de un modelo de gestión segura y social que somete todos sus productos a los controles y estándares más severos de la Asociación Mundial de Loterías (WLA) o la Europea de Loterías (EL), entre otros", han señalado Olavarría y Pérez.

FUNDACIÓN ONCE

La Fundación ONCE logró en 2024 un récord de ingresos para poder destinar un importe global de 138,8 millones de euros a 2.234 proyectos de empleo, formación y accesibilidad para 956 asociaciones de personas con discapacidad en todos los puntos de España. En Cantabria Fundación ONCE llegó a 18 asociaciones.

Además, firmó 219 convenios que impulsan la inclusión en todos los ámbitos de la vida; elaboró 134 informes en materia de accesibilidad; otorgó 986 becas a estudiantes con discapacidad, principalmente universitarios y gestionó 2.788 solicitudes del programa de ayudas Reina Letizia para la Inclusión del Real Patronato sobre Discapacidad; se consolidó la iniciativa Mujeres en Modo ON-VG -dirigido a mujeres con discapacidad víctimas de violencia de género (en muchas ocasiones generada por la propia violencia)- que sumó 1.212 mujeres atendidas, con empleo para 451 de ellas, y un impacto en 7.159 mujeres desde su inicio. "Obviamente, entre estos datos también hay muchas realidades que llegaron a Cantabria", han apuntado los responsables territoriales.

En relación a ILUNION, grupo líder en economía social y generación de empleo, logró elevar su facturación a 1.315 millones de euros, un 15,2% más, con una inversión superior a 125 millones y el logro de incrementar de 30.000 a 43.000 personas su plantilla en una década.

Cuenta con 50 líneas de negocio en sus seis divisiones (Servicios, Economía Circular, Hotelera y Hospitalaria, Sociosanitaria, Comercialización y Consultoría), que suman 535 centros de trabajo repartidos por toda la geografía estatal (el 44,7% Centros Especiales de Empleo de iniciativa social).

En Cantabria hay siete centros de Ilunion que emplean 531 trabajadores y trabajadores y, además, en 2024 invirtió 8 millones y medio de euros para seguir creciendo.