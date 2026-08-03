El grupo 'El último de la fila', ganador del concurso de marmite de la festividad de San Esteban en Argoños

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, con el grupo 'El último de la fila', ganador del concurso de marmite de la festividad de San Esteban de Argoños - GOBIERNO DE CANTABRIA

ARGOÑOS 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El grupo 'El último de la fila' se proclamó este domingo ganador del tradicional concurso de marmite de la festividad de San Esteban en Argoños, Fiesta de Interés Turístico Regional.

Ademas, la cuadrilla 'Los Mayoristas' se llevaron el premio a la simpatía.

Este certamen, que celebró su decimoséptima edición y contó con la participación de 25 grupos, fue uno de los principales eventos de la primera jornada de estas fiestas, que reunió a cientos de vecinos y visitantes y que concluyen este lunes.

Las ollas de marmite fueron servidas a los asistentes por la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga (PP); la consejera de Presidencia, Isabel Urrutia; el alcalde de Argoños, Juan José Barruetabeña, además de concejales y vecinos.

En el acto, que tuvo lugar en el barrio de Ancillo, también estuvieron presentes el consejero de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Roberto Media, entre otros.

La presidenta compartió diversos momentos con los participantes de este certamen, que sirve de homenaje a este típico guiso marinero de Cantabria, elaborado a base de patatas y bonito, y felicitó a los ganadores de esta edición.

Además, la jefa del Ejecutivo cántabro recorrió el mercado gastronómico artesanal con productos locales, otro de los reclamos del programa festivo que incluyó también juegos populares europeos, una romería, el tributo al Último de la Fila, una macrodiscoteca y actividades para los más pequeños.

PROGRAMA DEL LUNES

El programa festivo continuará a partir de las 13.00 horas con la celebración de una misa y la procesión de San Esteban.

Ya por la tarde, a las 19.00 horas, será la fiesta de la espuma, y a las 21.00 se ofrecerá el asado popular.

El cierre de fiestas lo protagonizarán una romería desde las 21.30 horas y una macrodisco desde las 23.00 horas.

PRÓXIMAS CITAS FESTIVAS EN ARGOÑOS

El día 6 de agosto está prevista la Fiesta de los Mayores con la misa, a las 13.00, y la comida a continuación, junto con baile y sorteo de regalos.

Dos días después, el 8 de agosto, se celebrará la Fiesta de la Sidra en el parque de San Roque, que incluye degustación de paella a las 14.00 y al precio de dos euros.

Este mismo día tendrá lugar la segunda Concentración Motera con la llegada a las 11.30 al parque de San Roque; la ruta por los alrededores de las Marismas y el posterior acto de entrega de trofeos y sorteo de regalos.

Y, después, las Fiestas de Nuestra Señora, San Roque y San Roquín se celebrarán del 15 al 17 de agosto.

El día 15 la actividad se iniciará, a las 11.00, con el izado de la bandera desde el Ayuntamiento hasta el Mirador del Pico para pasar, a las 19.00, con el encierro infantil; a las 21.00 con la macrodiscoteca y a las 23.00 con el concierto tributo a Miguel Bose.

Al día siguiente, la programación comenzará, a las 13.00, con la misa y la procesión.

Por la tarde, a las 18.30, se jugará en partido entre solteros y casados, mientras que, a las 21.00, la macro pondrá la música y a las 23.00 se disfrutará del tributo a Michael Jackson.

Para el día 17, entre las 12.00 y las 14.00 y las 16.00 y las 20.00 el parque infantil, los juegos de agua y el tren turístico estarán a disposición de los vecinos y visitantes.

A las 20.00 será la fiesta de la espuma; a las 21.00 la romería y se servirá la filetada, para concluir, a las 22.30, con la traca final de fiestas, orquesta y macrodiscoteca.

Además, el 22, a las 16.30, se correrá la prueba de cilismo de categorías infantiles; el 23, a las 15.30, se jugará la final del Concurso de Pasabolo Losa en la bolera municipal, y el día 28 se proyectará cine de verano.