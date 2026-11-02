Los grupos del Parlamento podrán registrar enmiendas a la totalidad al Presupuesto de 2027 hasta el día 24

Archivo - Exterior del Parlamento de Cantabria - Juan Manuel Serrano Arce - Europa Press - Archivo

SANTANDER 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los grupos del Parlamento de Cantabria podrán presentar enmiendas a la totalidad a los proyectos de ley de Presupuestos de la comunidad autónoma para 2027 y de Medidas Fiscales --la conocida como ley de acompañamiento-- hasta el 24 de noviembre, a las 12.00 horas, según han confirmado a Europa Press fuentes de la Cámara.

El debate de estas enmiendas a la totalidad se celebrará el 2 de diciembre, tal y como ya anunció el Parlamento el pasado viernes tras haber registrado ese día el Gobierno (PP) ambos proyectos de ley en la Cámara.

En caso de presentarse enmiendas a la totalidad y de que en el Pleno del 2 de diciembre se apruebe alguna, ello supondría la devolución de estos proyectos de ley al Gobierno, algo que ya ocurrió con los relativos a las cuentas de 2026.

En esa ocasión, se aprobaron las enmiendas a la totalidad presentadas por PRC, PSOE y Vox al unir, en cada una de ellas, los grupos de la oposición sus votos para hacerlas prosperar.

Tras la devolución de las cuentas al Ejecutivo, se tuvieron que prorrogar los Presupuestos de 2025.

Meses después, en marzo de 2026, PP y PRC sellaron un acuerdo para sacar adelante, y al segundo intento, estas cuentas. El pacto se articulaba en 24 medidas y contemplaba 220 millones de euros adicionales.

Las cuentas se aprobaron por la Cámara el 27 de abril con los votos a favor de populares y regionalistas y entraron en vigor el 1 de mayo.

En el caso de que no se presenten enmiendas a la totalidad o de que no salgan adelante, se abrirá el plazo de presentación de enmiendas parciales, si bien éste aún no se ha fijado.

Tampoco se conoce, por ahora, cuándo se produciría el debate final de las cuentas.