La Guardia Civil bloquea 41.000 euros estafados a una empresa de Cataluña que realizaba trabajos en Cantabria

La estafa superaba los 70.000 euros y resto del dinero no recuperado fue transferido a una entidad de Rumanía

SANTANDER, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Cantabria ha conseguido bloquear 41.000 euros de los más de 70.000 euros estafados por el método BEC (Business E-mail Compromise) a una empresa con domicilio en Cataluña que actualmente realizaba trabajos en Cantabria. El resto del dinero no recuperado fue transferido a una entidad de Rumanía.

Así lo ha anunciado este miércoles en nota de prensa la Benemérita, que ha informado a la autoridad judicial del dinero bloqueado así como de la identidad de la "mula" y continúa con la investigación para esclarecer lo sucedido.

El pasado mes de agosto, la empresa víctima de la ciberestafa denunció que había realizado un pago de más de 70.000 euros después de recibir un correo electrónico con una factura que esperaba.

Posteriormente, tras contactar con el emisor de la factura, la compañía comprobó que se había modificado el número de cuenta donde se debía realizar el pago y puso los hechos en conocimiento de la Guardia Civil de Cantabria.

Una unidad especializada en la investigación de ciberestafas averiguó que "buena parte" del dinero aún se encontraba en la cuenta donde había sido ingresado y consiguió que el banco bloqueara 41.000 euros, mientras que el resto del dinero ya había sido transferido a una entidad bancaria de Rumanía.

Así, el Equipo@ informó a la autoridad judicial del bloqueo del citado dinero y de la identidad de la primera persona receptora del dinero, mientras continúa con las indagaciones para el esclarecimiento de los hechos.

La Guardia Civil ha destacado la importancia de denunciar este tipo de estafas "a la mayor brevedad" para que los componentes del Equipo@ puedan comenzar la investigación e intentar bloquear el dinero estafado.