La Guardia Civil de Cantabria formuló una decena de denuncias por el uso de drones este verano

El 40% fueron en las fiestas patronales de Ampuero

SANTANDER, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Equipo Pegaso de la Guardia Civil de Cantabria formuló durante el pasado verano una decena de denuncias relacionadas con el uso de drones, por motivos como volar en lugares prohibidos o restringidos, carecer de identificación las aeronaves, no estar registrado el operador, no disponer de permiso o autorización del titular de las propiedades o tener la aeronave fuera del control visual del piloto.

Estas denuncias van ligadas a la Ley de Seguridad Aérea, mientras que otras se formularon en torno la Ley de Seguridad Ciudadana por motivos como no realizar la comunicación al Ministerio del Interior, por razones de seguridad y protección de personas y bienes.

El Equipo Pegaso, unidad encargada de la vigilancia del espacio aéreo y todo lo relacionado con éste, formó parte de diferentes dispositivos de seguridad en grandes eventos durante el pasado verano, así como en fiestas o grandes concentraciones de personas. Por ejemplo, en las fiestas patronales de Ampuero, donde se formularon el 40% de las denuncias de toda la época estival.

La Guardia Civil ha destacado que el trabajo que viene realizando el Equipo Pegaso, tanto de concienciación, como de inspección, ha dado como resultado el descenso en el número de infracciones detectadas con respecto al verano del año pasado.

Esta unidad desempeña a diario diferentes funciones en Cantabria, como la vigilancia del espacio aéreo del Aeropuerto Seve Ballesteros o de infraestructuras críticas, vigilancias e inspecciones a los aeródromos y clubes de aeromodelismo, o integración en los operativos de seguridad que se diseñan desde la Jefatura de la Guardia Civil. También imparte charlas en centros educativos y realiza asesoramiento en materias relacionadas con el correcto uso de las aeronaves pilotadas por control remoto según la diferente normativa.

Desde el Equipo Pegaso de Cantabria aconsejan consultar previamente a un vuelo la aplicación 'Enaire Drones' para conocer las posibles restricciones, así como remitir la comunicación preceptiva al Ministerio del Interior con cinco días previos al vuelo, no volar sobre aglomeraciones de personas, estar registrado como operador y que dicho registro vaya en la aeronave, disponer de las titulaciones necesarias para poder volar estas unidades, y tener los permisos y autorizaciones necesarios dependiendo del lugar.