La Guardia Civil detiene a dos hombres cuando cortaban cable del alumbrado público de Meruelo - GUARDIA CIVIL

SANTANDER, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a dos hombres de 22 y 23 años como presuntos autores del robo de cable del alumbrado público de Meruelo, que fueron sorprendidos in fraganti.

La madrugada del 27 de noviembre, varias patrullas de la Guardia Civil que prestaban servicio en Meruelo observaron un vehículo en una zona en la que no funcionaba el alumbrado público, lo que les infundió sospechas.

Por ello, comenzaron una batida por el lugar y sorprendieron a dos individuos agazapados con una cizalla, quienes salieron huyendo ante la presencia de los agentes, aunque fueron interceptados.

Tras ello, se pudo verificar que se había forzado un cuadro eléctrico de la zona y se había cortado el cable de una arqueta.

El corte del suministro eléctrico afectó a unos 600 metros de la red municipal de alumbrado público, desde Villanueva hasta San Miguel de Meruelo, y el barrio Rodera de San Mamés de Meruelo, si bien los ladrones no pudieron llevarse el cable cortado por la actuación de los agentes.

Los dos sujetos han sido detenidos por un presunto delito de robo con fuerza del cableado del alumbrado público y está pendiente la valoración de los daños ocasionados.