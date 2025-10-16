La Guardia Civil incorpora a 65 nuevos agentes en Cantabria y supera los 1.200 efectivos

SANTANDER 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha incorporado este jueves a 65 nuevos agentes en Cantabria que se repartirán en 18 puestos y unidades especializadas, con lo que se alcanzan los 1.293 efectivos en la región, "el mayor número de agentes de su historia".

Así lo ha destacado el delegado del Gobierno, Pedro Casares, quien les ha dado la bienvenida este jueves en un acto que ha tenido lugar en el anfiteatro del Centro Botín y en el que han participado el jefe de la Guardia Civil en la comunidad, Julio Postigo; la teniente coronel, Pilar Villasante, y otros mandos del cuerpo.

En concreto, 13 de los 65 están destinados en el puesto de Castro Urdiales, siete en el Camargo, cinco en Laredo, otros cinco en Reinosa y otros cinco en San Vicente de la Barquera.

Además, cuatro agentes irán a Potes, tres a Cabezón de la Sal y otros tres a Noja, mientras que el resto estarán en puestos como el de Astillero (1), Beranga (2), Galizano (1), Liendo (1), Pesués (1), Polanco (1), Polientes (1), Suances (2) y Valdecilla (1). Otros nueve accederán a unidades especializadas del cuerpo como Tráfico, Fronteras o Seguridad Ciudadana.

Más del 20% de los 65 nuevos efectivos son mujeres y el 53% del total se repartirán entre cinco puestos de algunos de los principales municipios de Cantabria.

Casares ha resaltado que esta incorporación viene a "reforzar el extraordinario trabajo" del Cuerpo y ha deseado a los efectivos "éxitos y aciertos" que se traducirán en "más seguridad" para la región.

Además, ha añadido que en este año, se ha producido un incremento del 8 por cierto en el número de agentes, con la incorporación de 93, lo que en su opinión "da idea del compromiso que tiene el Gobierno de España con reforzar la plantilla de la Guardia Civil, porque eso es reforzar nuestra seguridad", ha afirmado.

"Estos agentes se incorporan también a una de las regiones más seguras de España y, por tanto, una de las regiones más seguras del mundo", ha destacado.

Por otro lado, Casares ha apuntado el compromiso del Gobierno de España no solo con reforzar las plantillas de la Guardia Civil sino también con "mejorar las condiciones de trabajo y las inversiones" en las dotaciones e instalaciones del cuerpo.

En este sentido, ha puesto en valor las obras de reforma de los cuarteles de Reinosa o Cabezón de la Sal y la renovación del Centro de Coordinación de Emergencias de la Guardia Civil, ubicado en la sede central de la Comandancia en Santander, que ha avanzado que se inaugurará "pronto" y será "el centro de coordinación más moderno de toda España".