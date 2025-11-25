La guardia civil María Pilar Villasante, Premio Mujer Cantabria 2025

La guardia civil María Pilar Villasante, elegida Premio Mujer Cantabria 2025 - ATRESMEDIA

SANTANDER 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La guardia civil María Pilar Villasante, que fue la primera cántabra en ascender al puesto de teniente coronel, ha sido elegida por Onda Cero como Premio Mujer Cantabria 2025.

El jurado del premio ha reconocido a Villasante entre más de 30 aspirantes como "un ejemplo de esfuerzo, liderazgo, entrega, vocación de servicio público y un referente para las mujeres más jóvenes".

Así lo ha comunicado este martes Atresmedia, a través de una nota de prensa, donde ha señalado la concesión de la séptima edición de este galardón a esta santoñesa de 46 años, que actualmente es la jefa de personal de la 13ª Comandancia de la Guardia Civil, la correspondiente a Cantabria, que cuenta con 1.300 efectivos.

Villasante será reconocida en una gala que tendrá lugar el 3 de diciembre en el Palacio de la Magdalena, donde recibirá un premio dotado con un cheque de 3.000 euros que destinará a una ONG.

TRAYECTORIA

Esta santoñesa entró por oposición de acceso directo en la Academia General Militar de Zaragoza en el año 2000 y su primer destino como teniente de la Guardia Civil fue el Aeropuerto de Barajas, donde afrontó, como oficial de servicio, el atentado terrorista de ETA de la T4 en 2006.

Tras ocupar diversos destinos en Madrid, este año ha regresado a Cantabria como jefa de Personal y de Apoyo de la Comandancia de la Guardia Civil en Cantabria.

Madre de cuatro hijas, ha recibido, entre otras distinciones recientes, la Cruz al Mérito Policial concedida por la Policía Nacional (2024) o la Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo (2024).

Además, de los 83.000 efectivos con los que cuenta la Guardia Civil, sólo el 9 por ciento son mujeres y, con su rango, sólo hay otras 15 mujeres en toda España.

Cuando reciba el premio de esta séptima edición tomará el relevo de Conchi Ortega (Premio Mujer Cantabria 2024), Marta Solana (2023), Paula Sumillera (2022), Eloísa Canga (2021), María Victoria Troncoso (2020) y de Pepa Pérez Vega (2019).

Al acto de entrega del premio asistirán, entre otras autoridades, la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, y la alcaldesa de Santander, Gema Igual.

A esta edición, los oyentes de las emisoras de Atresmedia Radio en Cantabria han propuesto más de 30 candidatas de todo tipo de perfil: sanitario, investigador, docente, solidario, deportivo, etcétera. Según Atresmedia, todas ellas eran "merecedoras del mayor de los reconocimientos".

Este VII Premio Mujer Cantabria es una iniciativa que han desarrollado a lo largo de 2025 las emisoras de Atresmedia Radio en Cantabria (Onda Cero y Europa FM), con la colaboración de Banco Santander, EDP, Universidad Europea del Atlántico, Supermercados Lupa, Clínica Dermatológica Elena Arnal, Autopalas, Vitas Recoletas Salud, Ayuntamiento de Santander y Gobierno de Cantabria.