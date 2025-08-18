Las Guerras Cántabras se celebran por primera vez íntegramente en agosto, con más de 50 actos y 83 personajes

La 'Tessera hospitalis' de este año será para los periodistas Jesús Ruiz Mantilla y Monserrat Domínguez

Las Guerras Cántabras de Los Corrales de Buelna arrancan este viernes y se celebrarán por primera vez de forma íntegra en el mes de agosto para facilitar la afluencia de visitantes, entre el 22 y el 31, además de que se ha incrementado el número de actos en el Anfiteatro, que superan los 50, y también los personajes que los representan, que por primera vez alcanzan los 83 con texto, a los que se suman los figurantes.

Declaradas Fiesta de Interés Turístico Internacional, las Guerras Cántabras ofrecerán una programación con una treintena de propuestas diferentes en la que será ya su XXIII edición, que contará con los tradicionales desfiles y representaciones, demostraciones de lucha, presentaciones de libros, un ciclo de conferencias, concursos, talleres, música photocall, etcétera.

En esta edición, la 'Tessera hospitalis' --símbolo de "hospitalidad"-- se entregará al escritor y periodista cántabro Jesús Ruiz Mantilla y a la periodista madrileña Montserrat Domíguez. En años anteriores este reconocimiento ha recaído en la exjugadora de baloncesto Laura Nicholls y el exgimnasta Gervasio Deferr, para los actores Loles León y Antonio Rasines, y en su primera edición, para Cayetana Guillén Cuervo y el artista Okuda.

La XXIII edición ha sido presentada este lunes en una rueda de prensa en la que han estado la directora general de Turismo del Gobierno cántabro, María Saiz; el alcalde de Los Corrales de Buelna, Julio Arranz; el presidente de la Asociación Guerras Cántabras, Óscar del Val; y la directora artística, Anabel Díez.

Todos ellos han subrayado que esta fiesta, que empezó a celebrarse en el año 2001 y evoca el enfrentamiento entre las legiones invasoras del imperio romano y las tribus de los pueblos cántabros, "no ha dejado de crecer en calidad, en participación y en proyección" desde su declaración como Fiesta de Interés Turístico Nacional en 2008 y sobre todo la de Interés Turístico Internacional en 2019.

Así, cada año se perfila más el vestuario, escenografía, armas y técnicas de lucha para que la recreación sea lo más fiel posible.

2,5 MILLONES DE IMPACTO ECONÓMICO

El impacto económico que produce esta fiesta es superior a los 2,5 millones de euros en el municipio y la comarca, según se desprende de un informe sobre el impacto social que se elaboró el año pasado. Esto supone un retorno de más de 13 euros por cada euro invertido por el Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento, lo que para la organización es "espectacular".

No obstante, el presidente de la Asociación ha destacado que se calcula que los denominados 'festeros' son quienes hacen el mayor esfuerzo para sacar adelante las Guerras con un gasto aproximado de 240.000 euros, "muy superior" a la inversión de las administraciones, con lo que su objetivo es "que poco a poco estas tres patas que sostienen la fiesta estén más equilibradas".

Según el mismo informe, el 75% de los visitantes conocen esta fiesta por el 'boca a boca', por haber acudido otros años o por las redes; y menos del 25% por los medios tradicionales como la prensa, radio o televisión. Igualmente, la mayor afluencia de visitantes de fuera de Cantabria se venía produciendo en el primer fin de semana de las Guerras, casi duplicando la asistencia del segundo, motivo por el que este año se ha decidido adelantar la celebración y por primera vez que sea íntegramente en agosto.

La directora general de Turismo ha subrayado la "brillantez" de las Guerras Cántabras, que se han convertido en "una de las señas de identidad de nuestra comunidad autónoma" y una "de las mejores recreaciones históricas del país".

También ha ensalzado que, al tiempo que contribuyen a "mantener viva la historia de Cantabria", implican una "dinamización económica" para el municipio y aportan "valor añadido" a la oferta de ocio del verano en la región, promocionando la comarca de Buelna y la comunidad "más allá de nuestras fronteras".

En la misma línea, el alcalde ha ensalzado esta fiesta como "uno de los grandes referentes culturales y turísticos de Cantabria y en España", que durante diez días convierten a Los Corrales en "escenario de un viaje al pasado, donde el rigor histórico convive con la emoción, la creatividad y la participación ciudadana".

"Las Guerras Cántabras son mucho más que una recreación, son una expresión viva de lo que somos", ha subrayado el regidor, que ha hecho hincapié en el papel de toda la juventud que se implica en la organización, montaje y escenificación.