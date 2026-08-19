Las Guerras Cántabras vuelven del 28 de agosto al 6 de septiembre y reconocerán al Racing por su regreso a Primera

Archivo - Las Guerras Cántabras vuelven del 28 de agosto al 6 de septiembre a Los Corrales de Buelna.- ARCHIVO- Nacho Cubero - Europa Press - Archivo

LOS CORRALES DE BUELNA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las Guerras Cántabras volverán del 28 de agosto al 6 de septiembre a convertir a Los Corrales de Buelna en uno de los escenarios de los acontecimientos históricos y festivos "más importantes" de Cantabria y que, en su 24 edición, reconocerán al Real Racing Club de Santander con el galardón 'Tessera Hospitalis' que otorga anualmente la Asociación Guerras Cántabras tras su vuelta a Primera División.

En concreto, galardonará al club verdiblanco en las figuras del exjugador Gonzalo Colsa, como 'Cántabro del año', y al máximo accionista de la entidad, Sebastián Ceria, como 'Conquistador del año'.

Con ello, se quiere poner en valor "la cooperación, el entendimiento y la suma de esfuerzos" entre personas procedentes de distintos lugares, "capaces de trabajar unidas por un objetivo común y un sueño compartido por toda una tierra: devolver al Racing a la máxima categoría del fútbol español".

Así lo ha desvelado este miércoles en rueda de prensa el presidente de la Asociación Guerras Cántabras, Óscar del Val, quien ha presentado la nueva programación de este evento declarado de Interés Turístico Internacional --el único en la comunidad autónoma-- junto a la directora general de Cultura del Gobierno, Eva Guillermina Fernández, y el alcalde, Julio Arranz.

Según ha detallado Del Val, con el 'Tessera Hospitalis', "símbolo de alianza y compromiso entre pueblos", se reconoce a dos personas que encarnan "precisamente esos valores: unir procedencias, voluntades y esfuerzos para conquistar juntos un objetivo común". La entrega del galardón tendrá lugar el domingo 30 de agosto, a las 18.00 horas en el anfiteatro, dentro de los actos infantiles.

Por otra parte, cántabros y romanos volverán a tomar las calles del municipio para "transportar" a vecinos y visitantes más de 2.000 años atrás con recreaciones que en esta edición incorporan a un nuevo personaje cántabro y tendrán textos y combates renovados.

Como es habitual, las Guerras Cántabras contarán con el campamento ambientado para representar diferentes episodios del enfrentamiento entre las tribus cántabras y las tropas romanas, además de desfiles, combates, ceremonias, representaciones teatrales, actividades, talleres, concursos, mercado de época y juegos con el fin de que el público "no sea únicamente espectador, sino que forme parte de la experiencia", ha indicado el presidente de la Asociación.

Asimismo, la programación expandida incluye más de 30 actos que complementan a la principal que se representa en el anfiteatro, donde se ofrecerán otros tantos actos teatralizados. También se desarrollará la Semana Cultural 'Entre Guerras', con cuatro días de conferencias en la sala multiusos del espacio La Plaza.

Como es habitual, el desfile general de tribus y legiones, el cierre del templo de Jano y el apagado del Fuego Sagrado pondrán fin a esta celebración.

Por último, Del Val ha agradecido el trabajo de los festeros que "cada año dan sentido a la fiesta", así como a los colaboradores, patrocinadores y al equipo de profesionales por "contribuir" al crecimiento de una fiesta que "combina historia, participación ciudadana, tradición y espectáculo".