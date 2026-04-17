Guillermo Blanco sustituirá a Marcano como vicepresidente segundo del Parlamento de Cantabria

Archivo - El diputado regionalista Guillermo Blanco.- Archivo - PRC - Archivo

SANTANDER, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El diputado y vicesecretario de Acción Sectorial, Guillermo Blanco, será el vicepresidente segundo del Parlamento de Cantabria y representante del PRC en la Mesa de la Cámara, en sustitución de Javier López Marcano, que falleció el día 2 a los 71 años.

El relevo ha sido notificado este viernes a la presidenta del Parlamento autonómico, María José González Revuelta, para su inclusión en el orden del día y aprobación en el Pleno convocado para el próximo lunes, ha informado el PRC en nota de prensa.

Nacido en Ongayo (Suances) en marzo de 1965 y graduado en Relaciones Laborales por la Universidad de Cantabria, Blanco fue elegido diputado en las elecciones autonómicas de mayo de 2023, después de haber sido consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente durante la pasada legislatura.

Persona de la máxima confianza del expresidente y secretario general del PRC, Miguel Ángel Revilla, fue su director de gabinete tanto en la Vicepresidencia y Consejería de Obras Públicas (1999-2003) como en la Presidencia (2003-2011 y 2015-2019).

En su trayectoria política también ha sido concejal del Ayuntamiento de Suances (1995-2007) y alcalde pedáneo de Ongayo (1995-2011).

A nivel profesional, Blanco ha trabajado como agente de seguridad, técnico de deportes en el Ayuntamiento de Suances y policía local en Santander.

En la actualidad compatibiliza su labor en el Parlamento con la docencia en la Universidad Europea del Atlántico, como profesor de comunicación política y dirección estratégica.

COMISIONES

Por otro lado, el Grupo Parlamentario Regionalista también ha comunicado la reorganización de su representación en las comisiones parlamentarias, tras la incorporación de Ana Obregón como diputada.

Así, Rosa Díaz sustituirá como miembro de la Comisión de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente a Pedro Hernando, que a partir de ahora se hará cargo de la portavocía en la Comisión de Economía, Hacienda y Fondos Europeos ocupada hasta ahora por Paula Fernández.

La candidata regionalista relevará a Marcano en la Comisión de Cultura, Turismo y Deporte, mientras que Obregón lo hará en la de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación y Javier López Estrada, en la de Industria, Empleo, Innovación y Comercio.

Finalmente, Obregón tomará el testigo de Díaz en las comisiones de Inclusión Social, Familias e Igualdad y en la no permanente sobre Discapacidad y de Blanco en la Comisión de Peticiones, mientras que Hernando sucederá a Marcano en la Comisión sobre Financiación Autonómica y Paula Fernández, en la Diputación Permanente, con López Estrada como suplente.