Hallado muerto el senderista buscado por un operativo de rescate en Arredondo

El puesto de mando avanzado que ha buscado al senderista desaparecido en Arredondo. - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El cuerpo del bilbaíno desaparecido desde ayer, que había acudido a Arredondo para realizar una ruta de senderismo, ha sido hallado este domingo por un agente de Medio Natural en la canal de Rolacías, un lugar próximo a la zona en la que se estaban desarrollando las labores del operativo, en el que han participado cerca de 40 personas, 15 vehículos, el helicóptero medicalizado del Gobierno de Cantabria y el helicóptero de la Guardia Civil, entre otros.

El Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de la Guardia Civil se ha encargado de la recuperación del cuerpo, con la colaboración de un rescatador del Gobierno de Cantabria y del propio agente del Medio Natural, que han participado en las labores de porteo del cuerpo hasta un punto accesible, donde el helicóptero de la Guardia Civil ha procedido a su evacuación.

El equipo psicosocial de Cruz Roja se encuentra prestando atención y apoyo a los familiares del fallecido en las instalaciones del Ayuntamiento de Arredondo, ha informado el Ejecutivo regional.

El hombre había salido este sábado a realizar una ruta circular de aproximadamente 22 kilómetros, por Colina, Carrío y Pizarras, en el entorno del Parque Natural de Los Collados del Asón, y un familiar alertó anoche al Centro de Antención a Emergencias 112 que el senderista no había regresado a su domicilio.

El dispositivo fue activado en la noche del sábado y el Gobierno de Cantabria activó el nivel 1 del Protocolo Operativo de Búsqueda y Rescate en Montaña y Medio Rural, lo que permitió desplegar este amplio operativo, coordinado desde la Dirección General de Seguridad y Protección Ciudadana.

OPERATIVO

En la búsqueda han participado cerca de 40 efectivos, con la intervención de medios aéreos, entre ellos el helicóptero de la Guardia Civil y el helicóptero medicalizado del Gobierno de Cantabria, así como el Equipo de Operaciones Terrestres del Ejecutivo autonómico y un total de 15 vehículos.

Asimismo, el dispositivo ha contado con la instalación de un Puesto de Mando Avanzado en la zona y la participación de efectivos del Servicio de Protección Civil y Emergencias del Gobierno de Cantabria, varias patrullas de la Guardia Civil, incluyendo la unidad canina y el GREIM, un agente del Medio Natural, efectivos de Cruz Roja en funciones de apoyo logístico y voluntarios de las agrupaciones de Protección Civil de Castro Urdiales, Bárcena de Cicero y Ramales de la Victoria.

De inmediato, efectivos de la Guardia Civil de Cantabria iniciaron las labores de búsqueda, centradas en la localización del vehículo en el que se habría desplazado, que ha sido encontrado a primera hora de esta mañana, lo que ha permitido confirmar que el desaparecido se encontraba en el área y acotar el operativo de búsqueda.

A partir de ese momento, se han intensificado los trabajos con la movilización de medios aéreos, así como del Equipo de Operaciones Terrestres del Ejecutivo autonómico. El helicóptero del Gobierno había realizado este mediodía un vuelo de reconocimiento sobre la ruta prevista, sin resultados positivos.