El hombre fallecido en una finca ganadera de Puente Arce fue atacado por un toro

SANTANDER, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La autopsia del hombre de 70 años, JR.B.C, que apareció muerto este lunes en una finca ganadera de Puente Arce (Piélagos) ha confirmado que el fallecimiento se produjo por politraumatismo.

Según ha podido conocer Europa Press, la víctima fue atacada por un toro, animal que ha sido llevado a un matadero tras el suceso.

El hombre fue hallado sobre las 14.00 horas por un familiar en la estabulación e inicialmente se desconocía si falleció por causas naturales o si, como finalmente se ha confirmado, sufrió algún accidente o ataque por parte de los animales de la cuadra.

El Centro de Atención a Emergencias 112 recibió el aviso sobre las 14.15 horas y al lugar acudieron efectivos del 061, que solicitaron la presencia de la Policía Local por la existencia de animales en la finca.

El funeral se celebrará este miércoles, a las 16.00 horas, en la parroquia de San Pedro de Escobedo de Camargo y, a continuación, será incinerado en Ciriego.