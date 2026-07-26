El helicóptero evacua a un montañero indispuesto del Casetón de Andara donde pasó la noche

El helicóptero evacua a un montañero de Valladolid indispuesto del Casetón de Andara donde pasó la noche - 112 CANTABRIA

SANTANDER 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

El helicóptero medicalizado del Gobierno de Cantabria ha evacuado en la mañana de este domingo a un montañero, de 45 años y vecino de Valladolid, que se sintió indispuesto por una gastroenteritis aguda mientras se encontraba en el refugio del Casetón de Andara, en Cillorigo de Liébana, donde había pasado la noche junto a un grupo.

El Centro de Atención a Emergencias 112 recibió la llamada de aviso a las 7.34 horas por parte del guía del grupo y movilizó hasta el lugar a la aeronave.

Tras la valoración del médico del helicóptero, el afectado fue diagnosticado de una gastroenteritis aguda, por lo que se procedió a su evacuación.

El montañero fue trasladado al aeropuerto Seve Ballesteros, donde una ambulancia del 061 le llevó al Hospital Universitario Marqués de Valdecilla.