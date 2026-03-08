El helicóptero del Gobierno rescata a dos montañeros enriscados en Picos de Europa - 112 CANTABRIA
SANTANDER 8 Mar. (EUROPA PRESS) -
El equipo del helicóptero medicalizado del Gobierno de Cantabria, Delta Romeo B412, ha rescatado esta tarde a dos montañeros de 53 y 47 años, procedentes de Santander y Reino Unido, respectivamente, que se encontraban enriscados en el Parque Nacional de Picos de Europa.
En concreto, los rescatados se encontraban en una zona abrupta, complicada por la presencia de hielo y de difícil acceso del municipio cántabro de Camaleño.
El equipo de rescate, formado por un rescatador y un médico, ha realizado dos operaciones para izar a los montañeros, ambas con grúa, y posteriormente la aeronave los ha trasladado ilesos hasta Fuente Dé, según ha informado en su perfil de la red social X el Servicio de Atención a Emergencias 112 del Ejecutivo regional.