El helicóptero del Gobierno rescata a una joven inconsciente tras caerse de un caballo en Casteñada

El helicóptero medicalizado del Gobierno - 112
SANTANDER 29 Jul. (EUROPA PRESS) -
El helicóptero medicalizado del Gobierno de Cantabria ha rescatado a una joven de 16 años que estaba inconsciente tras caerse de un caballo en Castañeda.
En la red social 'X', el 112 ha subrayado que la víctima es vecina del municipio cántabro de Vargas y que ha sido atendida en el Monte Carceña por el médico de la aeronave.
Después, ha sido trasladada en la aeronave al aeropuerto Seve Ballesteros, donde se ha solicitado una ambulancia Soporte Vital Básico (SVB) para su evacuación al Hospital de Valdecilla.