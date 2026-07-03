El helicóptero rescata a una senderista de 73 años con crisis epiléptica en una ruta en Picos

Rescate a una senderista en Picos de Europa - 112

SANTANDER 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El equipo del helicóptero del Gobierno de Cantabria ha rescatado esta tarde a una senderista de 73 años que ha sufrido una crisis epiléptica cuando hacía la ruta de la Vueltona, en la zona de Áliva de Picos de Europa.

La mujer, que iba con un grupo, ha sufrido la indisposición y tras el aviso al 112 Cantabria, ha sido movilizada la aeronave.

Una vez en el lugar, el rescatador y el médico han descendido hasta la afectada y le han prestado atención de urgencia. Tras ser valorada y asistida, ha sido izada al helicóptero en grúa y evacuada, bajo supervisión facultativa, al aeropuerto Seve Ballesteros. Allí esperaba una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB) del 061 que la ha trasladado al Hospital Valdecilla, informa el 112 en X.