Herida la conductora de un turismo y el copiloto de otro al colisionar en Santander

Policía Local de Santander - Nacho Cubero - Europa Press

SANTANDER 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

Dos personas han resultado heridas en un accidente de tráfico en Santander al chocar dos turismos. Se trata de la conductora de uno de los coches, de 49 años, y el copiloto del otro, de 40.

El siniestro se produjo a las 15.40 horas del jueves en la Avenida de la Constitución, y ambos fueron auxiliados por agentes de la Unidad de Atestados de la Policía Local y después por una ambulancia del 061 que los trasladó al Hospital Valdecilla.

Al margen de esta intervención, los efectivos han denunciado en los últimos días, entre la madrugada del miércoles y la de este viernes, a cuatro hosteleros, de las calles Los Alcornoques, Reina Victoria, Río de la Pila y Vargas, por diferentes motivos.

En concreto, por instalar mesas y sillas sin autorización, tener la música alta, molestar al vecindario, no presentar la licencia de apertura e incumplir las condiciones de la misma (reproducir música sin autorización, a través de altavoces y cocina).

También han denunciado a un hombre de 51 años por dar voces y gritos a las 22.15 horas en la calle San Luis, y a cinco personas por consumir alcohol en la vía pública en varios controles en la tarde noche del jueves, ha informado este viernes la Policía.