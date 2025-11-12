Herida leve tras una salida de la vía en la A-8 en Hazas de Cesto - 112 CANTABRIA

SANTANDER 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una mujer ha resultado herida leve y ha sido trasladada al Hospital de Laredo tras una salida de vía esta mañana en la autovía A-8 a la altura del municipio de Hazas de Cesto.

Según información del Centro de Atención a Emergencias 112 de Cantabria, el accidente se ha producido en el kilómetro 189 de la autovía, donde los bomberos del Gobierno han inertizado el vehículo y posteriormente lo han retirado de la calzada para permitir la circulación.

La intervención también ha contado con la participación de efectivos de la Guardia Civil y el servicio de Carreteras.