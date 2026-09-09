Un herido en la colisión frontal de dos coches en un túnel de Limpias

Un herido en la colisión frontal de dos coches en Limpias - 112 CANTABRIA

SANTANDER 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una hombre ha resultado herido leve en la colisión frontal de dos coches que se ha producido esta tarde en un túnel la carretera nacional N-629, en Limpias.

El herido ha recibido atención por el servicio de urgencias sanitarias 061 y el SUAP, y ha sido trasladado al Hospital Marqués de Valdecilla.

Según información del Centro de Atención a Emergencias 112, el accidente se ha producido en el kilómetro 83 y los bomberos del Gobierno de Cantabria han procedido a colocar los vehículos en el mismo carril para permitir el tráfico y los han inertizado.

La intervención ha contado con la asistencia de la Guardia Civil y el servicio de Carreteras.