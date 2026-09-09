Un herido en la colisión frontal de dos coches en un túnel de Limpias

Un herido en la colisión frontal de dos coches en Limpias
Un herido en la colisión frontal de dos coches en Limpias - 112 CANTABRIA
Europa Press Cantabria
Publicado: miércoles, 9 septiembre 2026 18:53
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SANTANDER 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una hombre ha resultado herido leve en la colisión frontal de dos coches que se ha producido esta tarde en un túnel la carretera nacional N-629, en Limpias.

El herido ha recibido atención por el servicio de urgencias sanitarias 061 y el SUAP, y ha sido trasladado al Hospital Marqués de Valdecilla.

Según información del Centro de Atención a Emergencias 112, el accidente se ha producido en el kilómetro 83 y los bomberos del Gobierno de Cantabria han procedido a colocar los vehículos en el mismo carril para permitir el tráfico y los han inertizado.

La intervención ha contado con la asistencia de la Guardia Civil y el servicio de Carreteras.

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