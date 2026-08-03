Un herido tras colisionar dos vehículos y saltar la mediana en la A-8 a la altura de Bárcena de Cicero

SANTANDER 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un conductor ha resultado herido en la tarde de este lunes tras una colisión entre dos vehículos en el kilómetro 182,2 de la A-8, a su paso por Bárcena de Cicero.

Una furgoneta pequeña y una grúa impactaron mientras circulaban sentido Bilbao, lo que ha provocado que saltaran la mediana y quedaran en la vía con dirección a Santander.

El Centro de Atención a Emergencias 112 del Gobierno de Cantabria ha recibido aviso del incidente minutos antes de las 16.00 horas, momento en el que ha movilizado hasta el lugar a bomberos del propio Ejecutivo, 061, Guardia Civil y mantenimiento de carreteras.

A su llegada el equipo sanitario ha atendido al afectado, ocupante de la furgoneta, que ha sido trasladado con pronóstico reservado a Valdecilla a la espera de pruebas diagnósticas, ha informado el Servicio de Emergencias.

Los bomberos, por su parte, han inertizado los vehículos y han sacado al furgón de la mediana con la autoescala como grúa.

Mientras, los agentes han regulado la circulación y han realizado el atestado, y mantenimiento de carreteras se ha encargado de la limpieza del firme.