Herido el conductor de un coche tras chocar contra otro en Marqués de la Hermida y volcar

Zona de Marqués de la Hermida donde ha sucedido el accidente - EUROPA PRESS

SANTANDER 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El conductor de un coche ha resultado herido este jueves al chocar con otro vehículo en la calle Marqués de la Hermida, en Santander, y quedar volcado sobre la calzada. Los bomberos han tenido que excarcelarlo.

El accidente se ha producido sobre las 13.00 horas a la altura del número 54 de la calle y, durante unos minutos, ha obligado a cortar el tráfico y desviarlo, aunque ya se ha restablecido la circulación, según han informado a Europa Press fuentes de la Policía Local de Santander.

Al lugar han acudido patrullas no solo de este Cuerpo sino también de la Policía Nacional, además de los bomberos, que han excarcelado al herido, y ambulancias, una de las cuales le ha trasladado a un centro médico en estado consciente.

El suceso ha provocado retenciones que han llegado, al menos, hasta la Avenida de Parayas.