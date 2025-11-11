Herido el conductor de una hormigonera tras volcar en el acceso a la Ciudad del Transporte - BOMBEROS DE SANTANDER

SANTANDER 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El conductor de una hormigonera ha resultado herido a primera hora de este martes tras volcar en la rotonda que da acceso a la Ciudad del Transporte, en la avenida de Parayas.

La hormigonera ha volcado lateralmente y el conductor, de 23 años, ha quedado atrapado y ha sido excarcelado por los Bomberos del Ayuntamiento de Santander.

El hombre ha sido atendido en el lugar por el servicio de emergencias sanitarias 061 y posteriormente trasladado en ambulancia al Hospital Universitario Marqués de Valdecilla.

El Centro de Atención a Emergencias 112 de Cantabria ha movilizado para atender el accidente, además de a los Bomberos de Santander y 061, a la Guardia Civil y el servicio de Mantenimiento de Carreteras. Además, la intervención ha contado con la asistencia de la Policía Local de Santander.