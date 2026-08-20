Herido un conductor de patinete de 55 años tras ser atropellado por un turismo en Santander

Archivo - Imagen de recurso de la Policía Local de Santander, a 17 de julio de 2026, en Santander, Cantabria (España). - Nacho Cubero - Europa Press - Archivo

SANTANDER 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 55 años y que conducía un patinete eléctrico ha resultado herido esta mañana en Santander, tras ser atropellado por un turismo.

El accidente se ha producido a las 7.20 horas en la calle Camarreal y la víctima ha sido auxiliada por agentes de la Policía Local encargados del atestado. Después, ha sido atendida por una ambulancia del 061, que se ha encargado de su traslado al Hospital Valdecilla.

Además, los efectivos municipales investigan a un motorista de 23 años que superó en más del triple la tasa de alcohol. Le realizaron la prueba tras ser interceptado cuando circulaba de forma errática por la calle Reina Victoria esta madrugada, a las 5.20 horas. Instruyeron diligencias judiciales contra él, como investigado no detenido, por un supuesto delito contra la seguridad vial, por conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas.

DENUNCIAS POR BEBER EN LA CALLE, RUIDOS EN CASA Y A HOSTELEROS.

Por otro lado, durante la tarde-noche del miércoles, los policías formularon cinco denuncias por consumo de alcohol durante varios controles en diferentes calles de la ciudad.

También denunciaron a los responsables de dos viviendas por molestias de música, voces, cánticos y gritos. En concreto, a un joven de 18 años a las 00.30 horas de anoche en la calle José Maria Cossío, y a una mujer de 38 a las 4.35 horas en Cardenal Cisneros.

Finalmente, la Policía denunció estos días a dos hosteleros, a uno el martes a las 11.25 horas en la calle San José, por no tener la lista de precios expuesta y negarse a facilitar hojas de reclamaciones; y a otro a las 23.40 horas del miércoles en el Río de la Pila por incumplir la licencia y no tener visible el cartel anunciador de la misma.