Un herido leve en la colisión de una grúa y un trailer en la salida a Liendo de la A-8 - 112 CANTABRIA

SANTANDER 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

La colisión de una grúa contra la parte trasera de un trailer en la salida a Liendo de la autovía A-8 se ha saldado con un herido leve, que ha tenido que ser excarcelado por los bomberos del Gobierno y trasladado al Hospital de Laredo.

En concreto el accidente se ha registrado en el punto kilométrico 163,7, sentido Vizcaya.

El Centro de Atención a Emergencias 112 Cantabria ha movilizado hasta el lugar a los efectivos autonómicos, Guardia Civil, sanitarios del servicio 061 y personal de mantenimiento de carreteras.

Los bomberos, además de liberar al herido que estaba atrapado en el habitáculo, han inertizado el vehículo, ha informado el Servicio de Emergencias en su red social 'X'.