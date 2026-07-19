Herido un motorista tras caer en la A-8 a la altura del túnel de Hoz - DYA CANTABRIA

CASTRO URDIALES 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un motorista ha sufrido esta mañana una caída que le ha provocado diversas abrasiones y dolor lumbar y cervical, en el punto kilométrico 157 de la Autovía del Cantábrico (A-8), a la altura del túnel de Hoz, situado en la localidad de Islares (Castro Urdiales).

Avisados del siniestro en torno a las 9.25 horas, DYA Cantabria ha movilizado una ambulancia de Soporte Vital Báscio para atender al herido. Tras una valoración, ha recibido las primeras curas y ha sido inmovilizado, antes de ser trasladado hasta el Hospital Universitario de Cruces (Baracaldo, Vizcaya), ha informado DYA en su perfil de la red social X.

El accidente de tráfico no ha impedido la circulación de los vehículos por la A-8.