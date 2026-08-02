Herido un motorista tras colisionar con un coche en Castro Urdiales

Herido un motorista tras colisionar con un coche en Castro Urdiales
Herido un motorista tras colisionar con un coche en Castro Urdiales - DYA CANTABRIA
Europa Press Cantabria
Publicado: domingo, 2 agosto 2026 16:53
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CASTRO URDIALES 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los servicios sanitarios de DYA Cantabria han asistido este domingo a un motorista que ha sufrido heridas leves tras una colisión con un turismo en la calle Menéndez Pelayo de Castro Urdiales.

Los hechos han ocurrido en torno a las 13.16 horas, cuando una ambulancia de soporte vital básico se ha desplazado hasta el lugar para atender al herido.

Un técnico de emergencias sanitarias le ha realizado una valoración y ha aplicado curas, tras lo que la víctima no ha requerido traslado a un centro sanitario.

Según ha informado DYA Cantabria en su perfil de la red social X, la Policía de Castro Urdiales ha apoyado el operativo y ha instruido diligencias del accidente de tráfico.

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