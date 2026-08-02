Herido un motorista tras colisionar con un coche en Castro Urdiales - DYA CANTABRIA

CASTRO URDIALES 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los servicios sanitarios de DYA Cantabria han asistido este domingo a un motorista que ha sufrido heridas leves tras una colisión con un turismo en la calle Menéndez Pelayo de Castro Urdiales.

Los hechos han ocurrido en torno a las 13.16 horas, cuando una ambulancia de soporte vital básico se ha desplazado hasta el lugar para atender al herido.

Un técnico de emergencias sanitarias le ha realizado una valoración y ha aplicado curas, tras lo que la víctima no ha requerido traslado a un centro sanitario.

Según ha informado DYA Cantabria en su perfil de la red social X, la Policía de Castro Urdiales ha apoyado el operativo y ha instruido diligencias del accidente de tráfico.