Un herido y ocho asistidos por humo al incendiarse el colchón de una cama en Valdecilla

Archivo - Incendio en una habitación de Valdecilla - BOMBEROS SANTANDER - Archivo

El paciente de la habitación sufre quemaduras y se ha atendido a otro ingresado, un acompañante, tres sanitarios y tres efectivos de seguridad

SANTANDER, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una persona ha resultado herida y ocho han tenido que ser asistidas por inhalación de humo en un conato de incendio producido la pasada madrugada en una habitación del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, en Santander.

El incidente se ha producido en una habitación individual ubicada en la sexta planta del edificio 2 de Noviembre al prenderse fuego el colchón de una cama y fue controlado de forma "inmediata" gracias a la "rápida y coordinada" intervención del personal sanitario y de seguridad del centro sanitario, ha informado el Gobierno de Cantabria en un comunicado.

El paciente hospitalizado en la habitación afectada, un hombre de 57 años, presenta una quemadura de tercer grado en aproximadamente el 5 por ciento de la superficie corporal, además de síntomas derivados de la inhalación de humo.

Como consecuencia del humo, también han sido asistidos en Urgencias tres profesionales de la unidad, tres efectivos del servicio de seguridad, un paciente hospitalizado y un acompañante, todos ellos con pronóstico leve.

A primera hora de esta mañana, tan solo permanecen en el Servicio Urgencias tres de los afectados: el paciente que estaba en la habitación donde se ha originado el incendio, otro que estaba ingresado y colaboró en el desalojo de la habitación y un guardia de seguridad. Todos ellos evolucionan favorablemente, según el Ejecutivo.

DAÑOS

Los daños materiales se han limitado a la habitación afectada. No obstante, la intensa humareda obligó a reubicar temporalmente a once pacientes en otras unidades de hospitalización.

Una vez desactivada la alerta y verificada la calidad del aire por parte del Cuerpo de Bomberos, los pacientes pudieron regresar a sus habitaciones de origen.

RAPIDEZ Y EFICACIA Y TOTAL NORMALIDAD

La Dirección de Valdecilla ha expresado su reconocimiento a todos los profesionales que intervinieron "con rapidez y eficacia", evitando que el incidente tuviera consecuencias más graves.

Asimismo, ha transmitido un mensaje de tranquilidad a pacientes y familiares, garantizando que la actividad asistencial se desarrolla "con total normalidad".

REVISIÓN

De acuerdo con los protocolos establecidos, el hospital llevará a cabo una revisión interna para analizar las circunstancias del suceso y reforzar, en caso necesario, las medidas de prevención y seguridad ya existentes.

En este sentido, el Gobierno ha indicado que Valdecilla dispone de planes de emergencia "plenamente operativos que han demostrado su eficacia en este episodio, asegurando en todo momento la seguridad de pacientes, profesionales y visitantes".

Y ha insistido que este jueves por la mañana la situación se encuentra "completamente normalizada", subrayando que "en ningún momento ha existido riesgo para la continuidad de la atención sanitaria".