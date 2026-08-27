Herido un peatón de 25 años al ser aprisionado entre dos vehículos tras una colisión en Santander

Archivo - Imagen de recurso de la Policía Local de Santander.- Archivo - Nacho Cubero - Europa Press - Archivo

SANTANDER 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un peatón de 25 años ha resultado herido este miércoles tras ser aprisionado entre dos vehículos, después de que un turismo colisionara con otro que estaba estacionado, le desplazara y, como consecuencia, encarcelara a este joven.

El accidente tuvo lugar a las 18.45 horas en la calle Dámaso Alonso de Santander y el herido fue auxiliado por miembros de la Policía Local, ha informado el Cuerpo en un comunicado.

Posteriormente, el joven fue atendido por una ambulancia del 061 y trasladado al Hospital Universitario Marqués de Valdecilla para ser asistido de sus lesiones.